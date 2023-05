Bemutatkozott az atlétika világbajnokság kabalafigurája. Nem a 2rule, hanem az ősmagyar Youhoo

Száz nappal a budapesti atlétikai világbajnokság rajtja előtt bemutatták Youhuut, az esemény kabalafiguráját. A sajtótájékoztatón Jon Ridgeon, a nemzetközi szövetség (WA) vezérigazgatója a szervezőbizottság vezetésével közösen leplezte le az ősi magyar állatról mintázott rackajuhot – írja a 24. „Most fejeztük be az úgynevezett készültségi bejárást. Ez nagy mérföldkő, mert azt jelenti, hogy most már a célegyenesben vagyunk. El vagyunk ragadtatva a fejleményektől” – jelentette ki a főember.

A kiszabadult kreatív energiák nyomon követhetők az atlétikai rendezvény hivatalos közösségi oldalán is. „Üdvözöljétek Youhuu-t, a világbajnokság kabalafiguráját, aki (!) már nagyon várja, hogy augusztus 19. (!) és 27. (!) között találkozzon veletek Magyarország történtetének (!) legnagyobb sporteseményén! Vedd meg a jegyed már most (!) és találkozz Youhuu-val személyesen is!” Ezzel a szembeszökő hibáktól zsúfolt felhívással és egy kedveskedő, angol felirattal ellátott animációs filmmel keltik föl az érdeklődést a szervezők. A szofisztikált gondolkodással és jóízléssel alkotott rajzfilmből kiderül, miért Youhoo a sportesemény kabalafigurájának a neve, ami a magyar juh szó fonetikus és vicceskedő angol átírása. Nyilván nem okozna meglepetést, ha e név ugyanabból a szellemi palackból szivárgott volna ki, amelyből Mészáros Lőrinc sportfelszerelés márkája, a 2rule, azaz a turul is, hasonlóan vicces fonetikus átiratban.

A videóban a magyar racka juh így morfondírozik magában, miközben jurták közt három dobókockával valamilyen ősi kockajátékot játszik: „Amióta az eszemet tudom, imádtam játszani. Ha egyszer leültem a kedvenc helyemre, jó darabig fel nem álltam.” A következő szín feltehetően a középkor, amikor egy falu közepén a kockák helyett sakkfigurákat tologat, az idő repül: „Csak játszottam és játszottam. Miközben a szigetemen zajlott az élet.” A sziget feltehetően a Csepel-sziget, rajta Weiss Manfréd gyára, esetleg már a Csepel Művek: „Ám egy idő után már nem volt friss a levegő, tiszta a víz és zöld a fű. És már nem volt kedvem játszani sem.” Feltűnik az épülő atlétikai stadion, amit egy panellakás ablakából szemlél: „Majd, egyszer csak, valami megváltozott. Napról napra egyre kíváncsibban figyeltem, mi zajlik körülöttem…, mi épül.” A kész stadion látványa kíváncsivá tette: „Döntöttem, mindenképpen meg kell néznem, mi lesz ez.” A juh ezután az emlékeiben kutat, és felélénkül, mert a beruházás visszahozta számára a paradicsomi állapotokat: „Ahogy odaértem, a régi emlékek jutottak eszembe. Friss levegő, zöld fő és vidám emberek. Az a kor, amikor még volt kedvem játszani.” A stadionban már bent ülnek a nézők: „Bementem és csak ámultam.” Mivel már neki is van belépőjegye, bemutatja az ellenőrnek: „Először még az ülőhelyemet sem találtam.” A legfelső sorban látványosan üres egy szék: „Aztán kiderült, hogy a jegyem, bizony, oda, a legfelsőbb (!) sorba szól.” Itt gondolkodóba esik: „Na de hogyan jutok fel oda? Aztán támadt egy ötletem.” Az ötlet természetes, hogy a rúdugrás: „Senki nem állíthat meg! – kiáltottam.” Kezében a rúddal nekiszalad a távnak: „Vigyázz székem, jövök! Mámorító érzés fogott el. Szabad voltam.” Boldogan elrugaszkodik a földtől: „Repültem.”

És megérkezik a legfelső sor üres székébe pont, amelybe belehuppan: „Persze, éppen a helyemre érkeztem, ahogyan azt el is terveztem.” Máris leköti figyelmét a porondon zajló sportesemény, ami élvezni kezd: „Mikor lenéztem, azt láttam, hogy többen versenyt futnak egymással.” Egy leány nyerte a futamot: „Az egyikük olyan gyors volt, amit még soha nem láttam. Ő nyert.” Fölpattan a székéről és izgatottan kiabálni kezd: „Nem bírtam magamban tartani és felkiáltottam, juhúú (youhoo)!” Az egész stadion boldog, a mellette ülők is folyamatosan szurkolnak: „Csak kapkodtam a fejem, jöttek az újabb és újabb versenyek. Egész nap szurkoltam.” A stadionban vele együtt mindenki ugyanazt a szót kiáltja: „És egy idő után a többiek is velem együtt kiáltották, juhúú (youhoo)!” Az alapos bevésést szolgáló videó után a nézőknek nem bonyolult megjegyezni Youhoo-t, a kabalaracka nevét, és nyilván a látottaktól a kedvük is jobb lesz.

Az mindenesetre furcsa, hogy miután a sportág rendezvényeinek szervezésére, népszerűsítésére és kommunikációjára várhatóan körülbelül 3 milliárd forint fog elfolyni, mégis ennyire primitív megy a népszerűsítés. Erre nem ad választ az sem, hogy a rendezvényt szervező cég vezérigazgatója a korábban köztévés Németh Balázs, hiszen bokros teendői miatt az ő figyelme sem terjedhet ki minden apró részletre.

(Címlapkép: Youhuu, a 2023-as a budapesti atlétikai világbajnokság kabalafigurája a Nemzeti Atlétikai Központban tartott sajtóeseményen száz nappal a verseny rajtja előtt, 2023. május 11-én. MTI/Koszticsák Szilárd)