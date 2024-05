Biztonság-figyelem-kommunikáció – az együttélés alapkövei (x)

Mindenki másképp viszonyul az intim együttlétek témaköréhez, de valójában nem lényeges, hogy ki mennyire jártas benne, a lényeg, hogy ha újdonságot szeretnétek kipróbálni, akkor az mindkét fél számára örömet szerezzen. Így a legfontosabb, amit szem előtt kell tartanotok: a biztonság. Ehhez adunk most segítséget, összeszedtük egy csokorba, mi mindenre érdemes figyelni, ha talán rendhagyóbbnak mondható dolgokat szeretnétek kipróbálni.

“Kendőzetlenül a vágyaimról!” – avagy kommunikáció az együttlét során

A párom bármilyen jól is ismer engem, nem gondolatolvasó. Így az a legegyszerűbb, ha elmondom őszintén, mik a vágyaim, mivel tudna örömet szerezni nekem.

Arról is nyugodtan beszélhettek, ha szeretnétek kipróbálni az anális szexet. Ennek során mindkettőtöknek beszélnie kell arról, hogy mit is vár tőle, hogyan képzeli el, hol szeretne meghúzni egy határt. Célszerű előre pontosítani azt is, hogy ha valamelyik félnek mégsem tetszik, akkor mit fogtok tenni.

Ha el tudom mondani, mik a vágyaim, akkor a partnerem is könnyebben fog tudni örömet szerezni nekem.

Lazuljatok el!

A relaxációval kellően ellazult és felizgult állapotba kerülhettek. Ez ahhoz is hasznos, ha csak nehezebben tudtok beszélni az érzéseitekről, de az első lépések megtételéhez is elengedhetetlen. Segítségetekre lehet az erotikus masszázs, de ha valakinek ez kevésbé nyeri el tetszését, akkor a vibrátorok között is érdemes szétnézni. Egy jól megválasztott vibrátor az előjáték során használva hozzájárulhat a megfelelő hangulat kialakításához, hogy az izmokat ellazítva kezdhessétek meg az anális behatolást.

Óvszerrel a biztonságért

A biztonságnak elsődleges szempontnak kell lennie az együttlétek során. Elengedhetetlen az óvszer használata, hiszen így kerülhetitek el a szexuális úton terjedő fertőzéseket. Megbízható, jó minőségű kotont válasszatok, ezzel csökkenthetitek az esélyét annak, hogy használat közben elszakadjon. Síkosító használatával pedig minden csak könnyebb lesz.

Figyelem és komfort

Az anális behatolás során kell a leginkább figyelnünk egymásra. Fokozatosan és lassan kell haladnunk. A kommunikáció itt is kiemelt jelentőségű: az elején elmondtam, mik a vágyaim, ezen a ponton pedig visszajelzést kell adnom a páromnak arról, hogy jó-e nekem, hogyan lenne kényelmesebb.

Ha kényelmetlennek érezzük, akkor azt is mondjuk! Próbálkozhatunk más testhelyzettel, vagy dönthetünk úgy, hogy egyelőre maradunk az anál vibrátoroknál és egyéb análjátékoknál, amelyekkel ugyanúgy kellemes perceket szerezhetünk egymásnak.

A befejezés

Ha a biztonságról beszélünk, nem maradhat ki a higiénia sem. Az együttlét a tisztálkodással fejeződjön be. Ha használtunk análjátékot vagy vibrátort, azok helyes tisztításáról se feledkezzünk meg!

Az anális szex kellő körültekintéssel kellemes és izgalmas élményt nyújthat a párok számára, felpezsdítheti a szexuális életünket, és újdonságot csempészhetünk vele a hálószobánkba. Csupán a biztonság-odafigyelés-kommunikáció hármasára kell ügyelnünk.