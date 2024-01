BKK: Már nem szezonális közlekedési mód a kerékpározás

A tavalyi év utolsó hónapjaiban is előszeretettel ültek kerékpárra a fővárosiak. Novemberben az átlagos napi utazásszám a 7 ezret is túllépte, decemberben – a hideg idő ellenére – is több napon keresztül 5 és 6 ezer feletti volt a napi csúcs.