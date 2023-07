Brenner Koloman: A Fidesz miatt veszélyben az egyetemisták Erasmus-ösztöndíja

Újabb és újabb fideszes alapítványi fenntartású egyetemet zárnak ki a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-ösztöndíj lehetőségéből – fogalmazott Brenner Koloman a közösségi oldalán is megjelent közleményében, A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezető-helyettese szerint ezen kívül minden egyes nappal veszteségeket szenvednek el nemcsak az egyetemisták, hanem a magyar oktatók és kutatók is, hiszen a fontos nemzetközi kutatásokat támogató EU-s Horizont programból is kiszorulnak a Fidesz, avagy az Orbán-kormány "tudás- és értelmiségellenes politikája" miatt.

A Jobbik-Konzervatívok egyértelműen tiltakozott az ellen, hogy az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz a magyar egyetemi világ 80 százalékát alapítványivá forgassa át érdemi egyeztetés nélkül, mégpedig olyan formában, hogy hivatalban lévő fideszes miniszterek, államtitkárok és a fideszes holdudvar megmondóemberei kerültek be a testületekbe.

– emlékeztetett az ellenzéki politikus, aki szerint a miniszterek, államtitkárok kikerültek ugyan a testületekből, de azon a helyzeten nem változtatnak, hogy nem az egyetemek szenátusainak kezében vannak azok az alapvető döntések, amelyek az egyetemi polgárok (tehát a hallgatók, az oktatók és a dolgozók) mindennapi tevékenységét befolyásolják.

"Nekünk, hazánk felelős nemzeti konzervatív pártjának érték az egyetemi autonómia, ahogy azt jelentéstevőként meg is fogalmaztam az Európa Tanács 47 tagállamának szóló nagy többséggel elfogadott Brenner-jelentésben" – idézte fel a jobbikos politikus, hozzátéve: még azt a módosító indítványát is lesöpörte a Fidesz parlamenti többsége, amelyet minden egyetem esetében benyújtott arról, hogy ex officio, tehát hivataluknál fogva automatikusan kerüljenek be a kuratóriumokba a megválasztott egyetemi vezetők, hallgatók.

Meddig tartja még bizonytalanságban a magyar egyetemi világot, az egyetemistákat, az oktatókat a jelenlegi fideszes kormány?

– tette fel a kérdést Brenner, hangsúlyozva: a Jobbik-Konzervatívok egy olyan normális országért dolgozik, ahol a tudást megbecsülve egyre több magyar fiatal kerül be az egyetemekre, ahol 21. századi, modern tudást kapnak társadalmilag és anyagilag megbecsült oktatóktól.

Véleményünk szerint azonnal meg kell kezdeni az alapítványi fenntartású intézményekkel a tárgyalásokat arról, hogy minél előbb – különösen a nagy tudományegyetemek – visszakerüljenek állami fenntartásba, ahogy az a kontinentális Európában mindenhol szokásos. A klebelsbergi konzervatív fordulat keretén belül, amelyben a mi politikai közösségünk hisz, nemcsak a közoktatásra, hanem a felsőoktatásra is kiemelt figyelmet és támogatást kell juttatni a jelenlegi nehéz gazdasági és szociális válságban. Ez a valódi konzervatív politika és értékválasztás!

– szögezte le Brenner Koloman.

(Címlapkép: Brenner Koloman - Béli Balázs/Alfahír)