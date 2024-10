Brenner: Ne dönthessen az a polgár hazánk sorsáról, aki arra nem képes!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezi, hogy ne dönthessen hazánk sorsáról az, aki arra nem fejezte be a nyolc osztályt az általános iskolában, illetve akitől megvonták a gyermekfelügyeleti jogot. Továbbra is kiállunk amellett, hogy minden magyar szavazhasson, de csak akkor, ha erre szellemileg is képes - mondta hétfőn az Orszggyűlésben, napirend előtti felszólalásában Brenner Koloman, az ellenzéki párt elnökhelyettese.

A politikus kifejtette, a fenyegetések korát éljük, és ezekben a nagyon nehéz időkben, ha lehet, még hatványozottabban fontos az, hogy megfontolt és kiegyensúlyozott politikai döntést hozzanak az állampolgárok. Az internet alapú kommunikáció teljesen megváltoztatta az emberek információhoz való hozzájutását és feldolgozását. Elég, ha csak a fake news jelenségre vagy akár a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra gondolunk - mondta.

Ráadásul a legutóbbi kompetencia felmérés szerint a 8 osztályt végzetteknek több mint 40 százaléka funkcionális analfabétának tekintendő, ami azt jelenti, hogy nem képesek értelmezni sem azt, amit elolvastak

- emelte ki Brenner, hozzáátéve, hogy mindenkinek a fantáziájára bízza, vajon mit érzékel a körülötte lévő világból az az ember, aki még a nyolc osztályt sem végezte el.

A képviselő kifejtette, ez része a Jobbik által kidolgozott koherens, átfogó választójogi reformjának, ami azt szolgálná, hogy visszaálljon hazánkban a kiegyensúlyozott polgári demokráciákra jellemző fékek és ellensúlyok rendszere.

Javaslatuk másik eleme a közvetlen államfőválasztás. Mint felidézte, 2021 márciusában nyújtotta be ebbéli javaslatát a Jobbik frakció nevében először.

Úgy gondoljuk, hogy az osztrák mintára létrehozandó közvetlen államfőválasztás egy nem elnöki prezidenciális jogkörrel, de mondjuk egy kétharmados visszautalási jogkörrel igenis szolgálná a fékek és ellensúlyok rendszerét - fogalmazott. Hazánkban ráadásul két parlamenti választás közepén egyfajta visszajelzést tenne lehetővé a magyar polgárok számára az éppen aktuális kormányzat addigi teljesítményéről - tette hozzá.

Vissza kell állítani a kétfordulós választást, mivel a jelenlegi rendszer kizárólag a fideszes egypárti túlhatalom bebetonozására alkalmas azzal, hogy gyakorlatilag egy fordulóban a legtöbb szavazatot kapott képviselő kapja meg a mandátumot

- hívta fel a figyelmet a Külügyi bizottság jobbikos alelnöke.

Brenner Koloman szerint mindemellett

azonnal el kell törölni a győzteskompenzáció rendszerét, hiszen a legutóbbi választáson ez a mi véleményünk szerint legalább 7-8 érdemtelen mandátumhoz juttatta a kormánypártokat.

Ez gyakorlatilag egy olyan eszköz, amely nem valós politikai teljesítményen nyugszik, hanem azon, hogy a győztest még inkább megjutalmazza azért, hogy stabil kormányzat jöhessen létre, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez olyan mértékben torzítja a választói akaratot, amit azonnal el kellene törölni - fejtette ki.

Úgy véli, ez azért is aktuális kérdés most, mert Alaptörvényből fakadó kötelezettsége a jelenlegi fideszes kormánynak érdemben, még a '26-os választások előtt újrarajzolni a választókörzeteket, hiszen

már az Országos Választási Bizottság korábban leköszönt elnökasszonya is lerakott az asztalra egy tervezetet arról, hogy miként kellene átszabni a választókörzetek határait a demográfiai változásoknak megfelelően. A cél ugyanis, hogy végre a magyar polgárok szavazata azonos súllyal essen a latban

- fogalmazott.

Tisztelettel kérem a jelenlegi fideszes kormányt, hogy minél előbb tűzze napirendre ezeket a kérdéseket, ennek érdekében a Jobbik frakció nevében benyújtjuk átfogó reformtervezetüket, és ehhez kérünk támogatást a többi parlamenti frakciótól is, hiszen azt gondoljuk, hogy a 26-os választáson igenis fontos, hogy milyen körülmények között döntünk hazánk sorsáról - zárta szavait a Jobbik elnökhelyettese.

(Címlapkép: Brenner Koloman/Facebook)