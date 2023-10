Csak összejött: Orbán Viktor Putyinnal tárgyalt Pekingben

Orbán Viktor miniszterelnök kedden kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A két vezető egyeztetett a magyar-orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia területén.

Orbán Viktor a megbeszélésen most is a "béke" fontosságát hangsúlyozta. Kifejtette: az egész kontinens, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a harcoknak - ismertette a közleményben Havasi.

Tárgyalás Hszi Elnök úrral. Bezárkózás helyett gazdasági együttműködés: ez a magyar modell. A magyar-kínai kapcsolatok megerősítésén dolgozunk. Ez jó Magyarországnak és jó az európai gazdaságnak

- írta a Facebookon a kínai elnökkel is találkozó kormányfő.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) kétoldalú tárgyalásuk előtt Pekingben 2023. október 17-én. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin az Övezet és út elnevezésű nemzetközi együttműködési fórum harmadik csúcstalálkozójára érkezett a kínai fővárosba. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)