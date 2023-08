Csehországban 8 százalékra olvadt az infláció, feleannyi a magyarországi adathoz képest

Júliusban 8 százalékra csökkent az éves szintű infláció Csehországban a júniusi 9,7 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal csütörtökön Prágában. Az MTI beszámolója szerint havi összehasonlításban júliusban 0,5 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint júniusban.

"Júliusban folytatódott a fogyasztói árak növekedésének mérséklődése. Erre elsősorban az élelmiszerárak hatottak kedvezően. Az élelmiszerek drágulása júliusban 9,5 százalékos volt. Folytatódik tehát az élelmiszerek drágulásának lassulása. Júniussal összevetve az élelmiszerek árai 0,8 százalékkal csökkentek"

- mutatott rá Pavla Sedivá, a statisztikai hivatal szakigazgatója.

A most közöltnél alacsonyabb inflációt legutóbb 2021 őszén mértek Csehországban. Azt megelőzően viszont több mint tíz évig mindig jóval tíz százalék alatt mozgott a csehországi infláció.

Petr Fiala miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva a cseh gazdaság és a lakosság számára is jó hírnek nevezte a fogyasztóiár-index alakulását. Ismételten azt hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az infláció egyszámjegyű maradjon. (Ahogy ezt a célkitűzést a magyar kormányzat is folyamatosan hangoztatja - a szerk.) A cseh nemzeti bank azonban óvatosabb, és az idei infláció alakulását 10 százalék körülire tette a közelmúltban nyilvánosságra hozott új prognózisában.

Mindeközben Magyarországon továbbra is kimagasló szintet képvisel a fogyasztói árak emelkedése Európában, különösen az euróövezetben; a KSH legfrissebb adatai alapján a hazai infláció 17,6 százalékra rúgott júliusban. A két kelet-közép-európai országban az ugyan közös, hogy csökkenő pályán mozog a drágulás üteme, ám egy hónappal korábban ez még húsz százalék felett volt hazánkban, és 23,1 százalékos emelkedést produkáltak az élelmiszerárak.

(Címlapkép: Sándor Zoltán/Alfahír)