Deutsch Tamás besértődött, levélben kritizálta Pressmant, Gyöngyösi Márton válaszolt

Deutsch Tamás fideszes képviselőtársam annyira megsértődött azon, hogy az amerikai nagykövet engem hívott meg ünnepi széder vacsorájára, hogy levélben kezdett panaszkodni az Európai Parlament előtt, és kritizálni Pressman nagykövet urat - írja Facebook posztjában Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke, a párt EP-képviselője, aki erre levélben válaszolt a kormánypárt egyik brüsszeli megmondóemberének.

"Mindenki megválaszthatja a barátait és a politikai programját. Az én programom az egymás iránti tisztelet programja, egy európai, demokratikus és szabad Magyarország programja. Deutschnak és fideszes haverjainak programja pedig a propaganda, a viszály szítása és fenntartása, valamint az orosz érdekek maradéktalan képviselete. Épp úgy, ahogy elődeiknek 1956. november 4-én"

- emelte ki a Jobbik elnöke.

Íme Gyöngyösi Márton levelének magyar fordítása:

"Tisztelt kollégák,

Szeretném kifejezni legmélyebb elnézésemet Deutsch Tamás képviselő úr levele miatt. Azért panaszkodott Önöknek, mert NATO-szövetségesünk, az Egyesült Államok nagykövete meghívott a pészahi széderre, és én ezt a meghívást örömmel elfogadtam. Ugyanakkor tájékoztatom, hogy Deutsch Tamás pártjának (Fidesz) képviselőit Putyin és Putyin elvtársai rendszeresen meghívják fogadásokra. Őket nemcsak meghívják, hanem el is fogadják ezeket a meghívásokat.

Mindenkinek a szíve joga, hogy megválassza a barátait. Ezt tettük az én pártommal, a Jobbik Konzervatívokkal is. Deutsch képviselőtársam által felvetett témával kapcsolatban szeretnék utalni a múlt heti nyilatkozatomra, amit képviselő úr kihagyott az e-mailjéből.

A nyilatkozat itt található, az angol fordítást pedig csatoltam levelemhez:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uHgTJHb13jJSVeYf2xscz7JvRLrTQiWRRadPQFeJGzF3g74iqu5hKnU3oLt766enl&id=100044314695507

"A páska-széder vacsoráról

A pészah a szabadság születésének, valamint a zsidó nép születésének ünnepe.

Hadd köszönjem meg még egyszer az amerikai nagykövet úrnak, hogy meghívott erre az ünnepségre. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a magyar, külföldi, zsidó és nem zsidó embereknek, akik velem együtt ültek az asztalnál ezen az eseményen. Jó volt beszélgetni alapvető emberi értékekről és vágyakról, mint például a szabadság. Sokat tanultam.

Számomra az est egyik fénypontja az volt, amikor a társaság egyik tagja odalépett hozzám és azt mondta: A harmadik században a híres bölcs rabbi, Shimon ben Lakish azt tanította, hogy "amikor az ember megfordul, megbánja a múltját és jót cselekszik, az olyan erős tett, hogy a bűnei érdemekké válnak". Tudtam, hogy mire gondol. Tudtam, hogy hozzám szólt. Válaszoltam: "Szeretnék annyit tenni a magyar zsidóság és általában Magyarország békéjéért és biztonságáért, hogy ez feledtetni tudja az előbbi rossz és félresikerült mondataimat". Már akkor sem akartam senkit megbántani, főleg nem zsidó honfitársainkat.

Ezeket a kijelentéseimet megtagadom, és most ismét bocsánatot kérek értük.

A jelenlegi magyarországi kormány elvette tőlünk a szabadságot, ezért minden olyan ünnep, amely a szabadság visszaszerzésére irányul, így a pészah is, mindannyiunk számára elengedhetetlen. Zsidóknak és keresztényeknek is. Tudjuk, hogy harcolnunk kell érte, és azt is tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban. Az Örökkévaló Isten Izrael népével volt, és megszabadította őket az egyiptomi rabságból. A szabadítás tehát mindig Isten műve. Erre emlékeztetett minket a páska-széder vacsora.

Harcoljunk együtt a szabad Magyarországért. Én is kiveszem a részemet."

Üdvözlettel,

Gyöngyösi Márton

