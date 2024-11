Dudás Miklós apja soha nem fog már megszólalni, támadói szabadlábon wellnesseznek

A világbajnok kajakozó édesapját még augusztusban verték meg olyan súlyosan, hogy ott a helyszínen elveszítette az eszméletét, és azóta sem tért magához. A férfit egy benzinkúton támadta meg egy hat fős társaság, amelynek egyik tagjától olyan ütést kapott, hogy elesett, és beverte a fejét a járdaszegélybe.

A sportoló édesapja a támadás óta kómában fekszik, az esés következményeként agyvérzést kapott, a koponyacsontjának nagy részét el kellett távolítani annak érdekében, hogy a duzzadt agy tudjon hova tágulni. Bár a család szerint kifogástalan ellátásban részesül, az orvosok szerint Dudásék nem számíthatnak arra, hogy visszakapják a családfőt.

Ha valaha is elhagyhatja a kórházat, akkor a legjobb esetben is beszéd és járásképtelen állapotban lesz

- írja a Bors.

A világbajnok kajakos csak ősz elején hozta nyilvánosságra a történteket, akkor, amikor már úgy érezte, hogy sok idő telt el a támadás óta, Nehezményezte, hogy

a küzdősportban jártas támadók még mindig szabadlábon védekeznek, wellness programokra járnak, míg az apja élet-halál között lebeg.

A hat fős banda tagjai bestiális bűncselekményük ellenére valóban szabadlábon védekezhetnek. Egyikük ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette, míg az öt másik férfit pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt folyik az eljárás.

Megbánásnak semmi jelét nem mutatják, a 24.hu úgy tudja: az életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsított férfi megtagadta a vallomást a gyanúsítotti kihallgatása során, míg az egyik támadó csak azt ismerte be, hogy ő vitte be Dudás apjának az első ütést. Egyikük azt állította, hogy az 56 éves férfi ment oda hozzájuk szentségelve és fenyegetőzve, és olyan is akadt, aki szintén nem tett vallomást.