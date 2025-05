Agyrohasztásnak nevezték Orbán Viktor rádiós beszélgetéseit

„A péntek reggeli miniszterelnöki rádiós alkalmak új műfajt hoztak létre: a magyar brainrotot, a magyar agyrohasztást” – reagált a Jobbik Orbán Viktor péntek reggeli Kossuth rádiós szereplésére.

Az ellenzéki párt szerint a miniszterelnök egyáltalán nem törődik azokkal, akik devizahitel-károsultak, a 15 éve lejtmenetben hagyott egészségüggyel, a vidéki bűnözés növekedésével harcolnak, ők a miniszterelnök „mellébeszélését, összeesküvés-gyártását már azt sem tudják, sírjanak vagy nevessenek”.

A Jobbik közleménye azt írja, sírni lehetne, amikor a kormányfő ukrán nyugdíjasokról beszél, miközben milliárdokat küld ki most is oda nyugdíjként, míg nevethetnének, amikor ideáramló ukrán munkavállalókról beszél, hisz „több tízezer ukrán munkás veszi el már így is a magyarok munkahelyeit”.

Az ellenzéki erő felidézi azt is, szervezett

ukrán bűnözői köröket emleget a miniszterelnök úgy, hogy az elmúlt időszakban pont a jelenlegi kormány zárt be 130 rendőrségi épületet, engedett szabadon 2400 elítélt embercsempészt, és hagyta, hogy tömegével szereljenek le rendőrök.

A kommüniké szerint az ellenzéki párt a vidéki rendőri állomány megduplázásával megállítaná a bűn áradását, visszafizettetnék a bankokkal a devizahitelekkel megkárosított fogyasztók kárát, és áfacsökkentéssel harcolnának az elszabadult infláció ellen.