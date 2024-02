Dudás Róbert: Orbán olyan szinten stafírozza ki a kiscsaládot, hogy abba egy ország rokkan bele

Minden jóérzésű ember számára a családja a legfontosabb. Eddig is sejtettük, de most már egy bennfentes információi alapján tudjuk is, hogy a miniszterelnök olyan szinten stafírozza ki a kiscsaládot, hogy abba egy ország rokkan bele - írja Facebook oldalán Dudás Róbert, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke.

A jobbikos politikus úgy látja:

Nincs a világon még egy olyan kormányfő, akinek a közvetlen hozzátartozói bő egy évtized alatt az ország leggazdagabbjai közé nőtték ki magukat, akik az elmondásuk alapján mindezt nem a közpénzeknek köszönhetik.

A konzervatív párt országgyűlési képviselője szerint

itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba, ezért levelet írt Orbán Viktornak, hogy tisztázzon néhány, minden magyar adófizetőt érdeklő kérdést, mert az a pénz nem csak az övék lenne elméletileg, hanem minden magyar emberé, hiszen az agyonadóztatott fizetésükből nekik és családjaiknak alig marad, míg mások számolatlanul herdálják a közöst

- érvelt.

Íme, Dudás Róbert levele teljes terjedelmében:

"Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tekintettel arra, hogy az alábbi ügyben megfogalmazott kérdéseim több tárca-, illetőleg köztulajdonban álló állami háttérintézmény feladat- és hatáskörét is érinti, kérem engedje meg, hogy Önhöz forduljak az adekvát válaszokért. Magyar Péter internetes közösségi oldalán a közelmúltban számos olyan információ látott napvilágot, melyeknek háttere élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Ennek ellenére a Kormány részéről eleddig érdemi tájékoztatás nem történt, jóllehet ez lenne az egyetlen módja annak, hogy a közélet tisztaságába vetett állampolgári bizalom legalább a jelenlegi szinten fennmaradjon, ne romoljon tovább.

Kérem tehát, legalább jelen írásbeli kérdésem nyomán legyen szíves tájékoztatást adni arról, hogy Tiborcz István mint természetes személy, illetve az általa mindenkor – akárcsak részben – tulajdonolt gazdálkodó szervezetek 2010. május 29-től a mai napig

🔴 mikor, milyen értékben és mely állami vagy olyan szervtől, szervezettől kaptak olyan jellegű hitelt, amelynek nyújtását a mindenkori központi költségvetés is támogatta, akár oly módon, hogy a hitel nyújtása révén a mindenkori költségvetésbe történő befizetés csökkent?

🔴milyen az állam, annak szerve vagy költségvetési forrás felhasználásával is működő szervezet által létrehozott alapkezelőben bír vagy bírt érdekeltséggel, vagy rendelkezik bármilyen tisztséggel?

🔴milyen dolgot, vagyoni értékű jogot szereztek meg, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint nemzeti vagyonnak minősült?

🔴 milyen vissza nem térítendő támogatást nyertek el?

🔴 milyen, az EU vagy a hazai források terhére finanszírozott tevékenységeket láttak el az állam, annak szerve, többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet megrendelése alapján?

🔴 milyen szerződéses viszonyban áll, álltak bármely központi költségvetési szervvel vagy az állam 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, illetőleg milyen ügyletek vannak folyamatban?"

- kérdezte Dudás Róbert, aki várja a választ kérdéssorára.

(Címlapkép: Dudás Róbert/Facebook)