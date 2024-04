Egy keresett szakma: a munkavédelmi előadó (x)

Napjainkban a munkahelyeken kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. Hatalmas pénzbüntetést kapnak ugyanis azok a cégek, akik nem tartják be az előírásokat, nem mellesleg még be is perelhetik őket.

Éppen ezért fontos, hogy legyen a nagyobb vállalatoknál olyan ember, aki munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el. Akár most azonnal be lehet íratni egy dolgozót az Alfakapos.hu munkavédelmi előadó online képzésére, de az is jelentkezhet, akit szimplán érdekel ez a terület, és egy jól fizető állást keres.

Mit csinál egy munkavédelmi előadó?

Ő egy olyan szakember, akinek a feladata a munkavédelmi szabályok ismerete és betartatása az adott munkahelyen. Tanít is, neki kell megismertetnie a dolgozókat a kapcsolódó törvényekkel, előírásokkal.

A munkavédelmisnek mindig szakszerűen kell eljárnia. Tudnia kell, milyen munkaruházatot kell hordaniuk a munkavállalóknak, milyen eszközöket kell számunkra biztosítani a balesetmentes munkavégzéshez.

Általában ő az, aki be is szerzi a védőfelszereléseket, védőruházatokat (pl. munkavédelmi bakancsot, köpenyt, sisakot, kesztyűt), és gondoskodik is a karbantartásról, rendszeresen ellenőrzi, milyen állapotban vannak a ruhák és az eszközök.

Ugyanakkor felel az egészséges munkakörnyezetért is, felügyeli az egészségvédelmi előírások betartását. Nagyon alaposan kell végeznie a munkáját, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, hogy minden szabályszerű-e.

Ki jelentkezhet a tanfolyamra?

A jelentkezés feltétele az érettségi, csak ennek birtokában lehet megkezdeni a tanulást. A képzési tematika sokszínűsége miatt is szükséges ez, valamint fontos az is, hogy aki munkavédelmi előadóként akar elhelyezkedni, annak legyen némi élettapasztalata már.

Jó, ha akad némi műszaki vénája is az embernek, de a kiváló kommunikációs készség is fontos. Ahogy a fentebb felsoroltakból is kitűnik, sokszor kell ugyanis kapcsolatot tartani a beszállítókkal, emellett a dolgozókkal és a vezetőkkel is napi szinten kell kommunikálni.

Az előadások miatt szerencsés, ha valaki határozott fellépésű, magabiztos kiállású, meggyőzően tud érvelni, és nem árt, ha humora is van. A kiváló problémamegoldó képesség is sok esetben jól jön, de a rutinfeladatok elvégzését is jól kell tűrni.

Fontos, hogy a jelentkezőnek legyenek számítástechnikai ismeretei is. Nemcsak azért, mert magát a képzést is online tartják, hanem azért is, mert a sikeres munkavégzés elengedhetetlen feltétele ez is.

Fontosabb tantárgyak és a vizsga

A tanfolyam 5-6 hónap alatt teljesíthető, az órákat jellemzően olyan időpontban tartják, hogy az a többségnek megfeleljen. Utólag is vissza lehet nézni azonban a felvételeket, ez a vizsga előtt is nagy segítség.

Két fő tantárgy van: a Munkavédelmi menedzsment és a Munkavédelmi kockázatértékelés, ami igazán érdekes lehet, emellett a kapcsolódó jogszabályokkal ismertetik meg a tanulókat.

A képzés végén vizsgázni kell, így szerezhető meg a bizonyítvány, ami kell majd a munkavállaláshoz. Bővebb információt a tanfolyamról az Alfakapos.hu oldalán találsz.