Egy kis segítség a megfelelő szigetelőanyag kiválasztásához (x)

Ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat, nagyon fontos, hogy az igényeinknek megfelelő legyen a belső terek hőmérséklete. Ennek érdekében különböző fűtési, illetve hűtési megoldásokat alkalmazunk.

Egyik sem lesz azonban kellőképpen hatékony, ha nincs megfelelően leszigetelve az épület, és a hő szabadon tud áramolni a külső és a belső tér között. Ez azt fogja eredményezni, hogy többet kell költeni fűtésre, illetve a klímaberendezések működtetésére, mint amennyi szükséges volna.

A The Best Bau Box hőszigetelő rendszereinek alkalmazásával azonban jelentős mértékben csökkenthetjük a hőáramlást, ezzel sok energiát és pénzt megspórolva. A kérdés csak az, hogy melyik szigetelőanyagot érdemes választani.

Az EPS szigetelés

Az EPS 80 egy nagyon könnyű, rugalmas, s ezáltal sok esetben könnyen alkalmazható szigetelőanyag. Létezik grafitos változata is, ami úgy jön létre, hogy a szakemberek grafitot adnak hozzá, melynek következtében valamelyest nő az anyag sűrűsége.

Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy ez a sűrűségnövekedés nem befolyásolja jelentős mértékben a szigetelőanyag súlyát vagy annak kezelhetőségét.

Ami a hővezetési tényezőt illeti, az EPS 80 esetében ez az érték 0,038 W/mK, míg a grafitos EPS 80 esetében 0,032 W/mK. Ha az adatokat összevetjük, akkor egyértelműen látható, hogy a grafitos változat hatékonyabban gátolja a hővezetést, tehát azonos vastagság esetén jobb szigetelő teljesítményt biztosít.

A kőzetgyapot szigetelés

A kőzetgyapot tökéletesen alkalmas tűzvédelmi célokra, ugyanis nemcsak ellenáll a magas hőmérsékletnek, hanem nem adja tovább a lángot.

Szemben az előbb említett EPS és grafitos EPS szigetelőanyagokkal, amik könnyen meggyulladhatnak, és egy bizonyos hőmérséklet felett meg is olvadhatnak. Amennyiben tűzállóvá szeretnénk tenni őket, akkor tűzgátló rétegek telepítésére van szükség.

A kőzetgyapot hővezetési tényezője 0,035 W/mK, és amellett, hogy remekül gátolja a hővezetést, kiváló hangszigetelő képességgel is rendelkezik. Ha tehát ezzel szigeteljük le az épületet, akkor csökkenthetjük a környezeti zajokat.

A környezetvédelem tekintetében további előnye, hogy míg az EPS nem képes biológiailag lebomlani, addig a kőzetgyapot természetes anyag, és amellett, hogy környezetbarát megoldást kínál, véd a nedvesség ellen is, ezzel megakadályozva a penész kialakulását.

Az első lépés az energetikai vizsgálat

Mindenekelőtt szükség van egy szakember által elvégzett energetikai vizsgálatra, abból ugyanis kiderül, hogy mekkora a hőveszteség mértéke, és hol vannak azok a pontok, illetve konkrét épületrészek, ahol szükség van a szigetelésre vagy annak javítására.

Ez után következhet a megfelelő szigetelőanyag kiválasztása, melynek során nemcsak az egyes megoldások jellemzőit, hanem az épület anyagát is figyelembe kell venni. Ha pedig megvan, hogy melyik lesz az ideális, akkor a The Best Bau Box webshopjában bármelyiket könnyen be lehet szerezni.