Elfogadták az édesanyák adómentességéről szóló törvénycsomagot

Többek között a Jobbik képviselőinek szavazataival is elfogadta az Országgyűlés az anyák kedvezményeiről szóló törvénymódosításokat kedden, így idén októbertől a háromgyermekes anyák, jövőre pedig a 30 éven aluli egygyermekesek és a 40 éven aluli kétgyermekesek kapnak szja-mentességet, illetve adómentes lesz a gyermekgondozási díj (gyed), az örökbefogadói díj, valamint a csecsemőgondozási díj (csed) is, és ez utóbbit a gyermek három hónapos kora után munka mellett is igénybe lehet majd venni.

A törvénymódosítások indoklása szerint az adócsökkentés elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése, legyenek akárhány évesek is. Fontos, hogy a gyermeket vállalók semmiképpen se kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket – írták, hozzátéve, hogy az adócsökkentés közvetetten a nők gyermekvállalását is ösztönözheti.

Az elfogadott jogszabályok szerint

idén október 1-jétől mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól a háromgyermekes anyák,

életkoruktól függetlenül. A mentességet a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének jelenleg hatályos feltételeivel megegyezően vezetik be.

A kétgyermekes anyák szja-mentességét négy lépcsőben léptetik életbe:

a 40 év alatti kétgyermekes anyák 2026. január 1-jétől lesznek adómentesek, 2027-től a 40 és 50 év közöttiek, 2028-tól az 50 és 60 év közöttiek, 2029 januárjától pedig a 60 év felettiek kapnak adómentességet.

Jövő január 1-jétől mentesülnek az szja megfizetése alól a 30 évnél fiatalabb egygyermekes édesanyák is.

A jogszabályok szerint a 30. életévük betöltése előtt gyermeket vállaló anyák bizonyos feltételek teljesítése mellett már 2023. január 1. óta mentesülnek a szja megfizetése alól, a mostani módosítással viszont a meglévő gyermekek után is járni fog a kedvezmény, és nemcsak az átlagbérig, hanem a teljes jövedelemre.

Az Országgyűlés döntött arról is, hogy

idén július 1-jétől adómentes lesz a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj.

Ha valaki egyidejűleg többféle ellátásban is részesül, akkor a kedvezmény mindegyik után érvényesíthető.

A csecsemőgondozási díjat a gyermek születésére tekintettel 24 hétig kaphatja az anya (vagy bizonyos esetekben más személy), amennyiben a megelőző két naptári évben legalább 365 napig biztosított volt, míg a gyed ugyanezen feltétellel a gyermek kétéves koráig jár.

Örökbefogadói díjat a kétévesnél (ikergyermekek esetén háromévesnél) idősebb gyermeket örökbefogadó szülőnek állapítanak meg, ha rendelkezik az előírt előzetes biztosítási idővel.

A parlament azt a törvénymódosítást is elfogadta, amely szerint

idén július 1-jétől az anyák a gyermekük három hónapos korát követően, munka mellett is megkapják a csecsemőgondozási díj 70 százalékát.

A módosítás célja, hogy elősegítse a kisgyermekes anyák visszatérését a munkába, erősítse a szülők döntési szabadságát és hozzájáruljon a családok anyagi helyzetének javításához.

(MTI nyomán)