Evakuálásokkal és légicsapásokkal folytatja Izrael a Hamász elleni háborúját

Evakuálásokkal és légicsapásokkal folytatódott a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin szélsőséges szervezet elleni háború, miután lejárt a tűzszünet – közölte egy izraeli katonai szóvivő.

A Hamász által felügyelt egészségügyi minisztérium jelenti:

A harcok reggeli kiújulása óta legkevesebb 54 palesztin meghalt és többtucatnyian megsebesültek.

Az izraeli hadsereg közzétett egy interaktív evakuációs térképet, amelyen zónákra osztották fel a Gázai övezetet, s amely „segít Gáza lakosainak a háború következő szakaszában”.

„A Hamász élő pajzsként használja a Gázai övezet lakóit, katonai parancsnoki pontjait és infrastruktúráját lakóházakban vagy azok között, kórházakban, mecsetekben, iskolákban helyezi el, ezáltal a civil létesítmények katonai célpontokká válnak” – hangsúlyozta a katonai szóvivő, akit a helyi média idézett.

A háború kezdete óta a hadsereg több intézkedést is hozott azzal a céllal, hogy megkímélje a civileket. Közleményekben tájékoztatja a Gázai övezet lakosait arról, hogy mely övezetekből kell távozniuk, ha el akarják kerülni, hogy a terror elleni harc áldozataivá váljanak.

A palesztinok fényképeket mutattak be azokról a röplapokról, amelyeket Izrael péntek reggel Hán-Júnisz város térségében leszórt. „Hán-Júnisz veszélyes, háborús övezetben lévő város. Figyelmeztetjük!” — áll a cédulákon.

A Hamász arról számolt be, hogy Izrael a Gázai övezet déli részén, az egyiptomi határnál fekvő Rafah városban is bombázott.

A háború károkat okozott a Gázai övezet északi részén található állatkertben is, és több állat kiszabadult. Egy állatorvos befogta, majd elszállították őket azzal a szándékkal, hogy a konfliktus végén visszavigyék az állatkerbe.

Izraeli közlés szerint péntek reggel óta a palesztin fegyveresek számos rakétával támadták Izraelt, a Gázai övezettel szomszédos kibucok és Szderót város mellett légiriadó volt a távolabbi Askelónban is.

A polgári védelem ismét háborús rendszabályokat vezetett be Izraelben, különböző gyülekezési korlátozásokat vezettek be a Gázai övezettől és a libanoni határtól való távolság függvényében, és az ország középső részein is távoktatást tartanak azokon a helyeken, ahol nem biztosítottak a megfelelő óvóhelyek az iskolákban.

A harcok kiújulása ellenére folytatódnak a tárgyalások katari és egyiptomi közvetítéssel a tűzszüneti megállapodás megújításáról, noha a Hamász nem adta át a korábbi megállapodásnak megfelelően túszainak névsorát, és rakétákkal támadta Izraelt.

A Hamász azt állítja, hogy a megbeszéléseken Izrael elutasította azt a javaslatát, hogy a tűzszünet folytatásának feltételeként idős férfi foglyokat és holttesteket adjanak át.

Izrael ragaszkodott az eddigi megállapodás alapján az összes fogva tartott nő és gyerek szabadon engedéséhez, ugyanis bizonyosan tud még több mint tíz, gázai fogságba került izraeli nőről és gyerekről.

A Hamász egy péntek délelőtti nyilatkozatában Izraelt tette felelőssé a gázai fegyveres konfliktus folytatódásáért, ugyanis állítása szerint nem fogadta el az új ajánlatát a többi fogoly szabadon bocsátására.

(MTI)

(Címlapkép: Izraeli rakétát lőnek ki a palesztinok lakta Gázai övezetbe 2023. december 1-jén, amelynek reggelén lejárt az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között november 24-én életbe lépett tűzszünet. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy folytatja a harci cselekményeket a Hamász ellen. MTI/AP/Ariel Schalit)