Felejtsd el a jól bevett sémákat! (x)

Az emberek döntő többsége általában igencsak hajlamos arra, hogy “beleszokjon” bizonyos dolgokba. A megszokás nagy úr, ahogy a mondás is tartja, és sokszor valóban hajlamosak vagyunk kicsit beszűkülten látni a világot – legyen szó akár étkezésről, akár utazásról, akár napi rutinról. Sőt, még a szexuális életünk sem mentesül az alól, hogy szeretünk a szokásaink rabjaivá válni.

Csakhogy a testünk egy idő után jelezni fog: kevésbé sikerül eljutni a csúcsra, nehezebben lendülünk izgalmi állapotba, esetleg egy idő után már nem is kívánjuk a társunkat. Felettébb kellemetlen helyzet lehet ez, kiváltképp akkor, ha amúgy az élet összes többi területén kiválóan együtt tudunk működni. A jó hír azonban, hogy még a hálószobai hangulatot is fel lehet pezsdíteni, mai cikkünkben pedig azt is megmutatjuk, hogy hogyan tehetjük meg mindezt.

Nyissunk az új dolgok felé!

Nem nehéz elképzelni, hogy ha a SexShopCenter.hu kínálatában kapható szexeszközöket bevonva semmi sem lesz már a régi. De ugyebár ez a cél! Az unalomig ismételt pózok, a bevett rutinmozdulatok és a sablonos forgatókönyvek helyett térjünk inkább vissza a kapcsolatok elejére oly jellemző bizsergető izgalmakhoz! Mennyivel boldogabb és teljesebb lesz az életünk, ha újra nagyszerű orgazmusok után omolhatunk egymás karjába!

De térjünk csak vissza oda, hogy ezt hogy is tudjuk elérni. A fentebb említett webáruház kínálatában többféle típusú játékszert találhatunk, amelyeket általában más és más pózokban tudunk alkalmazni.

Míg a vibrátorokat és a dildókat szinte minden helyzetben bevethetjük, addig a maszturbátorokat csakis kézi üzemmódban tudjuk alkalmazni, míg az anális játékszereket értelemszerűen csak a hátsó bejárathoz illik használni. A síkosítókat már az együttlét nulladik percében elő lehet venni, már az első mozdulatok is izgalmasabbak lesznek általuk. Külön terület a BDSM, ami nagyfokú bizalmat kíván meg, valamint egészen új távlatokat nyit meg, ahogy járunk-kelünk a fájdalom és a gyönyör közötti vékony határmezsgyén.

Közös megegyezéssel!

Persze nem kell mindent egyszerre megvenni és kipróbálni, lehet szépen fokozatosan haladni, és ehhez első lépésként kiváló, ha közösen áttanulmányozzuk a SexShopCenter.hu teljes kínálatát.

Ahogy kattintgatunk a kategóriák között, és ahogy egyre jobban megismerkedünk a termékekkel, úgy tudjuk magunkat is egyre jobban ellazítani. Ha pedig megvan ez az őszinte, chilles alaphangulat, akkor sokkal könnyebben nyílunk meg egymás felé.

Ez pedig azt is jelenti, hogy nyíltabban fogunk tudni beszélni a vágyainkról, álmainkról, amik ha egyeznek, akkor máris újabb és újabb izgalmas, felfedezésre váró területek nyílnak meg előttünk.

Azok a cinkos kacsintások…

Aligha van annál jobb érzés, mint amikor az esti, éjszakai bensőséges együttlétet követően a napi rutin során össze-összenézünk egymással, cinkosan kacsintunk, és tudjuk, hogy együtt újabb kalandok várnak ránk!