Felmérés: Bezuhant a Fidesz támogatottsága a pedofilbotrány miatt, Orbánt tartják felelősnek

A vártnál is jobban megtépázta a Fidesz–KDNP népszerűségét a kegyelmi botrány - írja a Telex a Republikon felmérése alapján. Az is kiderült, hogy egy hónap alatt több százezer választót veszített a Fidesz. Egész pontosan 325 ezren hagyták ott Orbán Viktorékat. Egyetlen hónap alatt tehát 6 százalékpontot zuhant a kormánypártok népszerűsége.

A kormánypárt támogatottságának bezuhanása nem meglepő. Óriási felháborodást váltott ki, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofil igazgató bűntársának. Novák mellett Varga Judit és Balog Zoltán is valamilyen szinten belebukott az ügybe.

Csakhogy ezek a lemondások nem voltak elegendőek ahhoz, hogy ne zuhanjon tovább a Fidesz népszerűsége.

Januárban még 43 százalékra mérte a Republikon Intézet a Fidesz–KDNP támogatottságát. A kegyelmi botrány kitörése után pár héttel már csak a pártválasztók 37 százaléka mondta azt, hogy a Fidesz–KDNP-re szavazna egy most vasárnapi választáson. Ha pedig azt nézzük, hogy tavaly februárban még 47 százalékon állt a kormánypártok támogatottsága, láthatjuk, hogy egyetlen év alatt 10 százalékpontot zuhant Orbánék népszerűsége. Tehát több mint félmillió szavazót vesztettek. Ez azt is bizonyítja, hogy nem csak a pedofilbotrány miatt zuhant be a támogatottságuk.

Teljes népesség körében is csökkent a Fidesz népszerűsége. 26 százalékon áll, ami megint csak évek óta nem látott mélypontot jelent.

Nem meglepő, hogy Novákék lemondása nem volt elég, hogy megálljon a Fidesz támogatottságának zuhanása. A választók nagyrésze Orbánt tartja felelősnek.

A Republikon Intézet nemrég azt is vizsgálta, a választók szerint kit terhel a fő felelősség a kegyelmi botrány ügyében. Csak a válaszadók negyede tartotta Novák Katalint a fő felelősnek. A teljes népességen belül egyértelműen Orbán Viktort okolták relatíve a legtöbben, 38 százaléknyian. Minderről itt írtunk részletesen.

