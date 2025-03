Filmbe illő elfogás Zsámbokon – szántóföldön futva próbáltak megszabadulni a kristálytól

Az egyik leglátványosabb jelenet Zsámbokon játszódott le, ahol két díler – F. Tibor és K. József – autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől. Az útzárat áttörve szántóföldön keresztül futva próbáltak kereket oldani, közben pedig eldobálták a náluk lévő kábítószergyanús anyagot. A rendőrök azonban gyorsabbak voltak, mindkettőjüket elfogták, és összesen 235 gramm kristályt foglaltak le tőlük.

A nyomozók egyikük dányi otthonában több mint 4 millió forintot is találtak, amit a gyanú szerint kábítószer-kereskedelemből szereztek.

Felszámolták a helyi drogterjesztő láncot

Az akció során Dányban elkapták K. Kálmánt is, akinél új pszichoaktív anyagokat, mérlegeket és közel 750 ezer forintot foglaltak le. Őt azzal gyanúsítják, hogy 2024 augusztusa óta árulta a drogot a környéken.

Isaszegen két testvér, F. András és F. István is lebukott. Ők a helyi „utcaellátók” szerepét töltötték be, kristályos anyagot terítettek a településen és annak környékén. Náluk közel 400 ezer forint és több csomag droggyanús anyag került elő. Egyik alsóbb szintű kapcsolatukat, egy szintén isaszegi férfit is elfogták, akinél fehér port, mérleget és több mint 2 millió forint készpénzt találtak a nyomozók.

Kistarcsán is akadt dolguk a rendőröknek

Az összehangolt akció során egy kistarcsai nőt is elfogtak, akinél drog csomagolására és adagolására használt eszközöket találtak.

Végül a rendőrség körözést adott ki S. Alex ellen, aki március 5-én önként jelentkezett, és azóta ő is gyanúsítottként szerepel az ügyben.

Nyolc gyanúsított, hét őrizet, öt letartóztatás

Az akció mérlege: összesen nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek, ötüket pedig már le is tartóztatták. A nyomozás során több mint 2000 adag kábítószert sikerült lefoglalni, aminek feketepiaci értéke megközelíti az 5 millió forintot.

Kristály – a halálos csapda

A rendőrök által lefoglalt anyag az úgynevezett kristály, ami az egyik legveszélyesebb új pszichoaktív szer. Fogyasztása rövid távon gyors szívverést, magas vérnyomást és súlyos szervi károsodásokat okozhat. Hosszú távon pedig függőséghez, pszichózishoz, depresszióhoz és idegrendszeri leépüléshez vezethet, de a memóriazavarok és az agresszív viselkedés is gyakori következmény.

A Jobbik lecsapna a dílerekre

A párt már jó ideje húzza a vészharangot a járványszerűen terjedő drogfogyasztás és az ezzel összefüggésben romló közbiztonság miatt.

A Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György azt javasolta, hogy

a drogkereskedőket a közösségi távoltartás intézményének bevezetésével lehessen távol tartani azoktól a településektől, ahol korábban drogot árultak, valamint a legkisebb mennyiségtől büntethető legyen, ha valaki ilyen szereket forgalmaz.