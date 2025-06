Cenzúra? Itt van, amit a devizakárosultak az Index hasábjain nem olvashattak

Az Országgyűlés üléseiről és az emberek tömegeit érintő ügyekről a legjelentősebb hírportálok beszámolnak. Az Index mint az egyik legpatinásabb és legjelentősebb erőforrásokkal rendelkező portál is tudósít a Tisztelt Ház üléseiről, a napirend előtti felszólalásokat is – mind a képviselői felvetéseket, mind a kormány válaszait – lehozta – egészen 2025. június 10-ig.

Kedden délután azonban olyan történt, ami talán a hazai sajtótörténelemben is példátlan: egy ellenzéki napirend előtti felszólalásról egy betűt sem, csupán az államtitkártól elhangzott kormányzati választ közölte a portál.

Pedig a téma a százezreket érintő devizakárosultak ügye volt, melyről Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője beszélt napirend előtt.

A Jobbik képviselője felszólalását azzal kezdte, megtört a jég, mert bár a kormánypárt két körben is leszavazta, hogy a devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós László megossza szakmai javaslatcsomagját, kedden délelőtt a Fogyasztóvédelmi Albizottság ülésén, majd az ellenzéki párt alkotmánybíró-jelöltjeként is szót kapott.

„A devizahiteles fronton helyzet van” – közölte Z. Kárpát, felidézve, hogy a hitelfelvevők számára kedvező európai unió bírósági (EUB) ítélet után a pénzintézetek nem a szerződő partnereket keresték fel, hogy tisztességes módon újrakönyveljék az ügyelteket, hanem az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstop eltörlése céljából. A képviselő szerint mind a kormány, mind az érintett bankok a Kúriára mutogatnak ahelyett, hogy „a saját cselekvési kötelezettségükről, felelősségükről” beszélnének.

Z. Kárpát emlékeztetett, a Kúria belengette, hogy hoznak egy jogegységi határozatot, ezért azt kérdezte Répássy Róberttől, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától:

miért nem függesztették fel vagy szüntették meg az idevágó végrehajtásokat, miért nem vezettek be kilakoltatási tilalmat, moratóriumot?

Feltéve, hogy a kormányzat nem tudja, mi lesz a jogegységi döntés, a kormánynak a még nagyobb károk, elkerülése érdekében meg kellene hozni ezeket az intézkedéseket – közölte a jobbikos képviselő.

„Minden nap késlekedés az Önök lelkén szárad!” – figyelmeztetett az ellenzéki honatya, megjegyezve,

a parlament nyári szünetére ez naponta több száz végrehajtást, kilakoltatást jelenthet.

Z. Kárpát emlékeztetett, az Orbán-kormány alatt 37 ezer elhelyezés nélküli kilakoltatás történt, és negyedéves kvótákban állapodtak meg a végrehajtókkal, ezért a kormánypártiak lelkiismerete nem lehet tiszta.

Az ellenzéki képviselő arról is beszélt, nem lepte meg, hogy leszavazták Marczingós László alkotmánybírói jelölését, de ezzel a devizakárosultak nyertek egy ügyvédet, aki képes lehet végigvinni a Lex Marczingóst. Egyben arra ösztökélte a fideszeseket, üljenek le Marczingós Lászlóval (üdvözölte, hogy Lázár János erre nyitottságot mutatott), de a legfontosabbnak a devizahiteles vizsgálóbizottság felállítását, a Lex Marczingós elfogadását és a kilakoltatási tilalom elrendelését, a végrehajtások megszüntetését nevezte.

Z. Kárpát megjegyezte, a vizsgálóbizottság feladata lehet a felelősök megtalálása is, de kiemelte, tapasztalatai szerint a devizakárosultakat kevésbé érdekli az ellenzéki pártok perlekedése, az ellenzék és a kormány egymáshoz való viszonya, ők megoldást szeretnének.

„Csapjunk a lovak közé, dolgozzunk, a nyári szünet előtt tegyük rendbe a devizás kérdést!”

– zárta napirend előtti felszólalását Z. Kárpát Dániel.

Válaszában Répássy Róbert államtitkár… Áh, mindegy, olvassák el az Indexen! Összeesküvés-elméleteket mi nem teszünk közzé, de azt azért megkérdezzük: amiről nem beszélünk az nem is létezik?

Utóirat:

Kedden délután Marczingós László azt tette közzé Facebook-oldalán, találkozott Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint Répássy Róbert államtitkárral, de részleteket nem kívánt elárulni.