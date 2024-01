Fizetéscsökkentéssel büntethetik a nem jól teljesítő tanárokat 2025 őszétől

2025 szeptemberétől a munkáltatóknak lehetőségük lesz csökkenteni azon pedagógusok bérét, akik rossz eredményeket értek el a teljesítményértékelés során. A Népszava azt írja, a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium el is ismerte ezt a fajta büntetési módot az új rendszerben. Ez is a pedagógusok új életpályájáról szóló, sokat vitatott státusztörvény részét képezi, melynek szabályai most január 1-től érvényesek.

A belügy közlése szerint konkrétan a pedagógusok illetményét tehát a rendeleti sávhatár alatt, de még a törvényi sávhatáron belül állapíthatják meg.

Így ha egy Pedagógus I. besorolású tanár bérét rendeletileg bruttó 538 ezer forintban állapítják meg, ám később nem ér el megfelelő pontszámokat a teljesítményértékelésen, akkor 2025 szeptemberétől a törvényben meghatározott alsó határig, azaz bruttó 410 ezer forintig csökkenthető a fizetése.

Ugyan a tankerületek csak „bizonyos határon belül” vonhatnak le a tanári fizetésből, de a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás rámutatott, korábban ígértet kaptak az Orbán-kormánytól, hogy ilyesmire nem kerül sor.

A megállapodás felrúgását a PSZ-vezető erkölcstelennek és etikátlannak tartja.

A teljesítményértékelés mögé bújva büntethetik majd azokat a pedagógusokat, akik a megítélésük szerint nem viselkednek megfelelően, engedelmesen, sztrájkban vagy más tiltakozó akciókban vesznek részt

- jegyezte meg Totyik a fejlemények kapcsán.

Emlékezetes, még tavaly januárban röppent fel a hír, miszerint belső teljesítményértékelési rendszer kerül majd bevezetésre az iskolákban. Az új koncepcióról már akkor tudni lehetett, hogy az átlag feletti teljesítményt nyújtó pedagógusok pluszpénzt kaphatnak, míg az átlag alatt teljesítőknek akár csökkenthetik is illetményeiket.

(Címlapkép: Pedagógustüntetés 2023. május 3-án - Béli Balázs/Alfahír)