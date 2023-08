Giorgia Meloni lesz a Budapesti Demográfiai Csúcs egyik főelőadója

A köztársasági elnök kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök lesz a szeptember 14-16 között megrendezendő Budapesti Demográfiai Csúcs egyik főelőadója.

Novák Katalin bejegyzésben megköszönte Giorgia Meloninak, hogy elfogadta a meghívását, és felszólal az ötödik alkalommal megrendezett Budapesti Demográfiai Csúcson, Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi konferenciáján.

Hétfőn egyébként az államfő arról is beszélt egy interjúban, hogy vatikáni látogatása után - nem hivatalosan - találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is Rómában. "A lényegi kérdésekben egyetértünk: az illegális migrációt veszélyforrásnak tartjuk, és kiállunk a hagyományos családi értékek mellett. Azt is tudjuk: a keresztény kultúra védelme nélkül hosszú távon nincs jövőnk" - fogalmazott.

Hozzátette: Melonival az uniós forrásokhoz való hozzájutásról is beszéltek.

Novák Katalin úgy vélekedett: Magyarország számára is lehetőség, hogy Olaszországnak olyan miniszterelnöke van, "aki barátként, szövetségesként tekint ránk".

(Címlapkép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sajtóértekezletet tart a gazdasági fejlődéssel és az illegális bevándorlással foglalkozó nemzetközi konferencián Rómában 2023. július 23-án. A migrációban érintett kiindulási és a tranzitországok vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson Meloni a származási országok fejlődésének segítését nevezte megoldásnak arra, hogy a migránsok ne induljanak útnak. MTI/EPA/ANSA/Fabio Cimaglia)