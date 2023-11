Gulyás Gergely szerint a minimálbér várható emelése javíthat a megélhetési helyzeten

Az orosz-ukrán háború óta sok negatív következmény éri a magyar gazdaságot, és a legfőbb kihívás az infláció - kezdte a mai kormányinfót Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy vélte, az októberi inflációs adatok holnap ismertté válnak, és 10 százalék körüli áremelkedés lesz, lehet, hogy kicsivel alatta, lehet, hogy kicsivel felette.

A decemberi infláció pedig szerinte 7 százalék felett lehet majd.

A reálbér kérdése kapcsán Gulyás elismerte, ők is látják, hogy az infláció szintjét meghaladja a béremelkedés üteme, viszont ezt a helyzetet szerinte tovább javíthatja a várható minimálbér-emelés, ahol közel járnak a felek a megállapodáshoz.

Arra is kitért, szerinte a kormány mindig is elítélte az orosz agressziót, a humanitárius támogatásokkal is segítették Kijevet, de úgy ítélik meg, hogy Ukrajna az EU-tagságra még nem alkalmas. Ehhez jogállamisági reformokra, korrupcióellenes és a kisebbségi jogokat erősítő lépésekre van szükség, így csak azt tudja támogatni a kormányzat, hogy szorosabb legyen a kapcsolat, de még nincs mód a csatlakozási tárgyalásokra - jelezte.

A miniszter megerősítette, hogy hamarosan újabb nemzeti konzultációra kerítenek sort, és úgy látják, az emberek véleményét két választás közt is ki kell kérni.

Gulyás bejelentette, szigorítják az idegenrendészeti törvényt, vagyis minden jogcím meghatározott időre szól, nincs lehetőség az automatikus meghosszabbításra. Kijelentette, a vendégmunkás-törvényben is ez érvényesül, tehát csak akkor foglalkoztatnak külföldieket, ha nincs olyan magyar, aki az adott állásokat betöltse, és a maximális létszámukat is a betöltetlen álláshelyek számához igazítják. Ezzel együtt szigorítást terveznek a családegyesítés lehetőségét illetően.

Várhatóan a jövő héten nyújtja be a kormány a digitális állampolgárságról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé - közölte Gulyás, aki szerint a cél, hogy az igazolvány ügyintézése és az elektronikus aláírás mobiltelefonon is megtörténhessen. A későbbiekben a magyar állampolgárok a közműszámláik befizetését tudják majd így intézni - vetítette előre.

Azt ígérik, a kiegészítő nyugdíjemelés összege november 10-én érkezik a bankszámlákra, és a postai kézbesítés is ettől a naptól indul.

Ez 2,5 millió embert érint, és 190 milliárd forintot fordítanak erre.

Egy átlagos nyugdíj esetében ez éves szinten 85 ezer forint - emelte ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Emellett jövőre a nyugdíjak 6 százalékkal emelkednek.

Szentkirályi elmondta, kibernyomozói hálózatot hoznak létre, ezzel az online térben elkövetett kereskedelmi, csalási bűncselekmények esetében is szigorúbb szabályozásról döntött a kormány. Októberig több mint 9900 ilyen bűncselekményt követettek el, 8 milliárd forint feletti kárt okozva az ügyfeleknek - fűzte hozzá.

Az uniós pénzekkel kapcsolatban a miniszter úgy gondolja, az EU részéről zsarolási kísérletet láthatunk. Gulyás azt mondta, a feltételt Ukrajnához kötik, de az Európai Bizottság szerint csak az idén nyáron hatályossá vált igazságügyi reformot vizsgálják, hogy az megfelelő-e a befagyasztás feloldó feltételeknek.

Gulyás szerint még ebben a hónapban közzéteszi az új csok plusz szabályait, és ha szükséges, akkor módosítanak a részleteken.

Elmondása szerint a szélerőművek telepítése nem működhet koncessziós formában, így erről a kormányzat lemondott. A vonatkozó új szabályozás részletei novemberben vagy december elején jelennek majd meg.

Gulyás sok más mellett Láng Zsoltot, Wintermantel Zsoltot és Fürjes Balázst is alkalmasnak tarja arra, hogy főpolgármester-jelöltként induljon jövőre.

Amikor az Országgyűlés dönt Svédország NATO-csatlakozásáról, akkor kerülhet sor a ratifikálásra

- fogalmazta meg Gulyás Gergely.

(Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. július 6-án. MTI)