Gyöngyösi Márton: Le kell rakni a jobboldali politika alapjait Magyarországon

Sajtótermékek százai írják meg naponta világszerte, hogy Magyarországon jobboldali kormány van, és emberek milliói emlegetik így a Fidesz uralmát. Komoly tévedés! Amit Magyarországon jobboldalnak neveznek, annak annyi köze van az eredetihez, mint a nagymama citromos (!) tiramisujának az eredeti olasz süteményhez. (A nagyi-verzió rajongóitól ezúton is elnézést kérek) - fogalmaz angol nyelvű, személyes weboldalán a Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselője.

Kifejtette: A világ minden országában vannak politikai erők, amelyeket baloldalinak, és jobboldalinak hívnak. A név hasonló, a tartalom már korántsem. A nyugati világban jobboldalinak általában a középosztályokat képviselő, kulturálisan inkább konzervatív, gazdaságilag pedig inkább a szabadpiac elve alapján gondolkodó pártokat nevezik. Ez az a szellemi áramlat, amely Magyarországon mindeddig alig-alig jelent meg, és akkor is csak rövid időre.

A Jobbik elnöke úgy látja: A miértekhez egészen a XX. század elejére kell visszakanyarodnunk. Ahogyan Közép-Európa más térségeiben, úgy Magyarországon is csak megkésve kezdődött meg a polgárosodás, és teljesen sajnos soha nem is ment végbe. A feudalizmus megszűnését követően a magyar társadalom nagy része valljuk be, sohasem találta meg igazán a helyét az új világban. Ennek megfelelően a jobboldali, konzervatív, valamint a baloldali, liberális eszmerendszer már kezdetektől fogva meglehetősen sajátos formában jelent meg az országban, alig mutatva hasonlóságokat nyugati eredetijükkel.

"A magyar liberalizmus már eleve egy városi zárványként jelent meg, és a kezdetektől fogva baloldali, sőt szocialista gondolatokkal fertőződött (hangozzék ez bármilyen furcsán is a világ egyéb tájairól nézve). Fő céljának pedig, a liberalizmus eredeti elképzeléseivel szöges ellentétben állva főleg egy-egy nyugati ország viszonyainak lemásolását tekintette, akár volt ennek bármiféle realitása, akár nem. Az, amit Magyarországon liberalizmusnak szokás nevezni, maga a merő provincializmus. Eszmetörténeti izgalmakat legfeljebb a baloldallal való násza jelent, amelynek kötőanyaga valójában az a magasröptű nézet volt, hogy a magyarságot mind a magyar liberálisok, mint a magyar baloldaliak mélyen lenézték. Lenézik ma is, előbbi elitizmusa, utóbbi internacionalizmusa okán" - fogalmaz Gyöngyösi Márton.

"Ám nem sok vigaszt nyújt számunkra az sem, amit Magyarországon jobboldalnak, vagy konzervativizmusnak neveztek el, és neveznek ma is, ide értve a kormányzó Fideszt. Ez a sajátos magyar „jobboldal” ugyanis egyáltalán nem jobboldali. Pontosabb leírása lenne talán a feudalizmust lelkileg soha maguk mögött hagyni nem tudó emberek közös frusztráltságának nevezni, amelyet heves zászlólengetéssel, és a múltról szóló delirálással vezetnek le"

- emelte ki a a konzervatív párt vezetője, hozzátéve, hogy a „hagyományos magyar jobboldal” valójában egy nemzeti színűre mázolt baloldal, amely ugyanúgy a társadalom legalsó rétegeit próbálja megszólítani, mint a kommunisták, a világról pedig egyéb mondanivalója sincs, mint hogy minden, ami Magyarországon van, az úgy jó, ahogy van, ami pedig máshol található, az rossz.

"Amit ma a Fidesz képvisel, és amit ma Magyarországon jobboldalinak neveznek, annak az alapja nem a polgári fejlődés, és nem a középosztály tanulásra és szorgalomra épülő szemlélete, hanem az egykori jobbágyság önigazolása, bőven meglocsolva egalitariánus és baloldali gazdasági elképzelésekkel (hogy az antiszemita toposzokat már meg se említsem)…" - tette világossá.

Mégis, mi volna jobboldali politika a Fidesz kommunista ihletésű ársapkáiban, a félanalfabétákra célzott propagandaszólamaiban, és egyre erősebben vállalkozás- és középosztályellenes intézkedéseiben? Az, hogy közben lobognak a zászlók – mondaná nekem talán sok fideszes politikus, kellemesen megfeledkezve a tényről, hogy a nemzeti zászlók Ceaușescu Romániájában is lobogtak, mégis egy kommunista diktatúra volt.

"2023-ban teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy mindkét, a magyar politikát száz éve meghatározó áramlat, a balliberális, és a jobboldali is, teljesen lejáratódott. Egyik sem alkalmas arra, hogy a mai világról bármit is mondjon, és egyik sem tud mást, mint visszafelé mutogatni. Hibáival egyik sem kíván szembenézni, sőt, erényként tünteti fel azokat. Azon kívül, hogy egy teljesen mesterséges és értelmetlen nemzeti kontra kozmopolita törésvonal mentén kardoznak egymással, miközben a tömegek szimpátiáját mindkettő demagóg, szocialista ígéretekkel kívánja megnyerni, semmire sem alkalmasak.

"Normális ember szereti a hazáját, és a kultúráját. Ez ellen fellépni, ahogy a magyar „baloldal” teszi, ostobaság. Ebből politikai terméket gyártani, ahogy a fideszes univerzum teszi, nemzetünk, és történelmünk kompromittálása"

- írja Gyöngyösi Márton.

Mit szeretnénk mi, Jobbik – Konzervatívok? Valódi jobboldalt építeni Magyarországon. Olyan eszmei közösséget, amely számára a hazafiság fokmérője nem az üres melldöngetés, hanem a tanulás, és a munka, amellyel az emberek a közösségüket gyarapítják. A mi közönségünk nem a markukat tartó, segélyeken élő emberek, vagy akik számára a magasabb fizetés elérésének egyetlen módja, ha az állam megemeli a minimálbért.

"A mi közönségünk az a dolgos középosztály, amely vállalkozik, amely a munkájával értéket kíván teremteni, és maga is hajlandó tenni azért, hogy a dolgai jobban menjenek. Mi a társadalmi szerepvállalásban, és az emberek önszerveződésre való igényében hiszünk: legyen az akár politikai szervezet, akár egy lokálpatrióta egyesület, vagy egy kultúrát ápoló társaság. Mi nem a propaganda eszközeivel akarunk politikát csinálni, hanem meg akarjuk ismerni az embereket, beszélgetni, sőt, vitázni kívánunk velük, és arra akarjuk sarkallni őket, hogy maguk is tegyenek a közvetlen környezetükért, vagy az ország sorsának alakulásáért"

- emelte ki írásában.

Mindezt pedig a magyar kultúrát nem csak ápolva, de éltetve, hitünket nem csak színlelve, hanem a szellemi gyarapodás alapjának tekintve kívánjuk tenni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok a kötőanyagok, amelyekre egy társadalom fel tud épülni.

A mi célunk nem az, hogy mindenkit megszólítsunk. A mi célunk az, hogy a teremteni akaró embereket összefogjuk, és egy politikai közösségbe tömörítsük. Én, és a pártom ezt tartjuk valódi jobboldaliságnak

- zárja sorait a Jobbik-Konzervatívok elnöke.

