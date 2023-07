Gyöngyösi Márton nyílt levelet írt Bajnai Gordonnak az ellenzéki kampánypénzek ügyében

„Kedves Gordon! Ahogy az angol mondja, mint »gentleman to gentleman« írom ezt a levelet abban a reményben, hogy választ kapok az Állami Számvevőszék (ÁSZ) úgynevezett „jelentéstervezetével” kapcsolatban felmerült kérdésekre, amely dokumentumban számos alkalommal említik a Te és a munkatársaid nevét” - kezdi levelét a Jobbik-Konzervatívok elnöke, amit a Facebook oldalán osztott meg.

Gyöngyösi jelezte, azért fordul a korábbi miniszterelnökhöz, mivel mind a politika, mind a finanszírozás terén a teljes transzparencia hívének tartja magát.

„Mivel sem jómagam, sem az általam vezetett párt nem vett részt az amerikai pénzgyűjtésben, és az azt Amerikai Egyesült Államokban lebonyolító szervezetekkel sincs kapcsolatunk (és nem is volt) szeretnénk legalább most tisztán látni. Ugyanígy nincs információnk azokról a cégekről, amelyek ezekből az adományokból megbízásokat kaptak, mivel mi ilyen megbízást nem adtunk, és ezen tevékenységek kedvezményezettjei se voltunk”

– emelte ki.

A konzervatív párt európai parlamenti képviselője felidézte, hogy az ÁSZ olyan tevékenységek miatt fenyegeti büntetéssel a Jobbik-Konzervatívokat, amelyeknek pártjához nyilvánvalóan semmi köze sincsen.

Úgy véli,

azért támadja őket a „politikai verőbrigáddá” züllesztett hatóság, mivel "kérlelhetetlen ellenfelei az antidemokratikus és korrupt Orbán-kormánynak".

„Csak remélni tudom, hogy tisztázni tudod a »jelentéstervezetben« foglaltakat, hiszen ha az abban foglaltak csak részben is megállják a helyüket, az alkalmat adhat az Orbán-rezsimnek a teljes ellenzék ellehetetlenítésére egy évvel az önkormányzati választások előtt” - fogalmaz a nyílt levélben a Jobbik-Konzervatívok vezetője.

“Gondolom, nem kell részleteznem a Rád nehezedő felelősség súlyát. Azt is feltételezem, hogy ahogy én, úgy te is a nyilvánosság híve vagy, hiszen lassan ez az egyetlen fegyverünk a folyamatosan növekvő elnyomással szemben. Őszinte érdeklődéssel várom a válaszodat. Remélem, hogy megtisztelsz azzal Te is, hogy megosztod velem a fenti kérdésekre adott megnyugtató válaszaidat”

– zárta sorait Gyöngyösi Márton.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)