Gyöngyösi Márton: „Oroszország szándéka egyértelmű, újjáéleszteni a „brezsnyevi doktrínát” és ezt kiterjeszteni Magyarországra is”

Itt vannak a Bem rakparton és a Karmelita kolostorban olyan emberek, akik tagadják, hogy ez egy szántszándékkal eltervelt és megfontolt agressziós lépés Oroszország részéről

- utalt az ukrajnai háború kapcsán a magyar kormány Putyin-barát külpolitikájára Gyöngyösi Márton EP-képviselő, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

A Jobbik-Konzervatívok elnöke szerint Oroszország szándéka egyértelmű, újjáéleszteni a „brezsnyevi doktrínát” és ezt kiterjeszteni Magyarországra is.

Ha egy magyar külügyminiszter nem érzi úgy, hogy az Ukrajna ellen indított háború ennek a doktrínának az első lépése, - hiszen Oroszország deklaráltan saját érdekszférájaként tekint Magyarországra is - az a külügyminiszter aki ezt nem látja, vagy nem normális, vagy éppen most szolgálja meg a „druzsba-díjat”

Ursula von der Leyen korábban azt mondta, uniós vizsgálat lehet azoknál a tagállamoknál, - így vélhetően hazánkban is - ahol az állami támogatások érinthetik például a kínai gyártás az EU terültén, mert ezzel hátrányba kerül az Európai Uniós ipara és gazdasága. Ezzel kapcsolatban Gyöngyösi Márton úgy vélte, már az is súlyos bajnak számít, hogy csak most kezdődik a vizsgálat, hiszen mindenki tisztában van a kínai gazdasági térhódítás Európában milyen veszélyeket jelent nemcsak Európára, hanem globálisan is.

Ezt mi nagyon jól tudjuk, hiszen a miniszterelnökünk éppen most siklasztja ki Magyarországot a kínai érdek mentén egy „akkumulátornagyhatalommá”

- utalt a Jobbik-Konzervatívok elnöke a gombamódra szaporodó kínai akkumulátorgyárakra, ahol olcsó ázsiai munkaerőt alkalmaznak letörve ezzel az amúgy is alacsony magyar béreket.

Az EU-ban és hazánkban is bírált ukrán kisebbséget érintő törvények nyomán Gyöngyösi Márton elmondta, az ukrán miniszterelnök helyettese jelezte, tárgyalásokat kezdeményez az érintett országokkal, így a magyar kormánnyal és a brüsszeli képviselőkkel is, hogy rendezzék ezeket a kérdéseket.

Szerintem ez egy nagyon jó gesztus, amit meg kellene ragadni, hiszen ez az egyetlen akadály ami miatt Orbán Viktor és Szijjártó Péter beszól Ukrajnának

- mondta az ATV-ben Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke.

Címlapkép: Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd