Gyöngyösi Márton: A keresztény értékek képviselete nem lehet politikai megfontolás tárgya!

Gyöngyösi Márton mostantól az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) egyéni tagja, és pártja, a keresztény-konzervatív értékeket Magyarországon egyedüliként képviselő Jobbik-Konzervatívok is esélyesen várományos a tagságra. A pártelnök kérdéseinkre válaszolva részletesen kifejtette, miért fontos számára és a Jobbiknak az új szövetség Európa keresztény politikusaival. Interjú.

Mekkora ma a kereszténység szerepe az európai politizálásban? Mekkora potenciál van benne?

Egy politikus számára nem utolsó kérdés az, hogy hány szavazót tud egy programmal megszólítani, azaz mekkora potenciál van egy bizonyos kérdésben. Mindazonáltal számomra a keresztény értékek képviselete nem politikai megfontolás tárgya, hanem egyszerűen ezeket az értékeket tartom szem előtt a saját életemben is, és ezeket is tartom helyesnek képviselni.

Ezt azért is tartom fontosnak leszögezni, mert sajnos a politikai populizmus egyik fontos válfajává az elmúlt években a politikai „keresztényizmus” vált. A politikai „keresztényizmus” sajátossága, hogy gátlástalanul hivatkozik a keresztény értékrendre, és egyes kiragadott elemeit felhasználja a saját céljai érdekében.

Ezt látjuk Orbán politikájában, ahol tökéletesen megfér egymás mellett a megjátszott templomi ájtatosság, és a vele nem egyetértők ordítva fenyegetése, és vegzálása. Csakhogy ez valójában nem kereszténység.

Számomra a kereszténység felvállalása a politikában azt jelenti, hogy magammal, és a pártommal szemben is elvárásokat támasztok, és igen, a szavazóimat is szeretném edukálni. Ahogyan a nemzeti romantikusok mondanák, „fel kell emelni az országot”, és valóban, pontosan erről van szó. Felemelni az embereket nem csak anyagi, de morális értelemben is.

Miért érezte szükségét, hogy Ön, illetve egy magyar, konzervatív párt is csatlakozzon a keresztény pártcsaládhoz?

Az ECPM politikusaival hosszú évekre visszanyúló kapcsolatom van, fokozatosan alakult ki köztünk az együttműködés egyre több területen. Ahogy egyre jobban megismertem a pártcsalád életét, és ahogy a Jobbik - Konzervatívok egyre több tagja ismerte meg az ECPM tagjait, úgy érett meg bennünk a felismerés, hogy a pártcsalád által képviselt értékek, és a mi pártunk által képviselt értékek megegyeznek, így pedig közöttük a helyünk.

Mit vár az Ön személyes csatlakozásától, illetve a Jobbik-Konzervatívok és a pártcsalád többi tagjának szövetségétől?

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés mind a Jobbik - Konzervatívok, mind pedig az ECPM számára. Nekünk az ECPM, és a hozzá kötődő hálózat egy fontos inspirációt jelent, és lehetőséget arra, hogy tanuljunk a többi párttól. Persze az sem mellékes, hogy egy nemzetközi pártcsalád tagjának lenni azt is jelenti, hogy az ember előtt sok ajtó kinyílik, sokkal több lehetősége van arra, hogy a politikáját képviselje, és minél több döntéshozót tudjon megnyerni a számára fontos ügyeknek.

Ön, illetve a Jobbik-Konzervatívok közössége milyen politikát szeretne bevinni az ECPM pártcsaládba? Van olyan politikai céljuk, amit a közös érdekérvényesítés által szeretnének megvalósítani európai szinten is?

Az ECPM, mint az egyetlen, deklaráltan keresztény értékrendű pártcsalád, nagy hangsúlyt fektet a szolidaritás gondolatára.

Akkor, amikor Magyarországról tömegével menekülnek el a fiatalok, mert nem találnak megfelelő munkahelyet, fontos, hogy uniós szinten is foglalkozzunk az EU nyugati és keleti tagállamainak életszínvonala közötti különbséggel, és a bérfelzárkóztatás ügyével.

Ezt mindenképpen szeretném képviselni az ECPM-en belül, ahogyan a kis- és középvállalkozások támogatásának, vagy éppen a magyar vidék, és agrárium problémáit is szeretném bevinni. Szerencsére a pártcsalád minden eddigi felvetésemet nagy szimpátiával fogadta.

