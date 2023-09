Gyöngyösi Márton üdvözli Vona Gábor visszatérését a pártpolitikába

Üdvözöljük a Jobbik egykori elnökének visszatérését a közéletbe, vártuk, bíztunk benne és számítottunk is rá

- írta közösségi oldalán Gyöngyösi Márton. A Jobbik-Konzervatívok elnöke csütörtöki Facebook-bejegyzésében pártja nevében kifejtette:

A magunk részéről régóta szorgalmazzuk, hogy hasonló, jobboldali-centrista értékalapokon álló pártok, szervezetek szövetségeket kössenek a Fidesz nemzetellenes és korrupt rendszerével szemben, valamint megfelelő alternatívát mutassanak fel a baloldali pártok ellensúlyozására.

A jobbikos EP-képviselő végül volt párttársának, Vona Gábornak sok erőt és kitartást kívánt ebben a küzdelemben.

Mint arról beszámoltunk, Vona Gábor ma jelentette be, hogy hivatalosan is visszatér a politikába, és párttá alakul az általa létrehozott Második Reformkor Alapítvány, kilépve a civil közélet kereteiből. Előrevetítette, hogy továbbra is Második Reformkor (2RK) néven folytatják tevékenységüket, és úgy fogalmazott: „ki kell hajóznunk a pártpolitika veszélyes vizeire”.

(Címlapkép: Gyöngyösi Márton - Béli Balázs/Alfahír)