Ha a kertbe beköszönt az ősz (x)

Mikor már kint a kertben elkezdenek sárgulni a levelek, és megérkeznek az első szelesebb és csapadékosabb napok is, akkor az az őszi kerti munkák beköszöntét is jelenti. Talán jól is fog esni a talán már túl sok meleg, illetve egyenesen forró nap után úgy dolgozni a szabadban, hogy nem szakad rólad a víz már az első pár perc után.

A kerted meghálálja majd a gondoskodást

A Mentool.hu kerti szerszám kínálatában minden olyan hasznos és remekül alkalmazható eszközt megtalálsz, amellyel minden olyan nagyon fontos feladatot elvégezhetsz, amire a kertednek szüksége van. Az őszi kertműveléssel készíted elő lényegében a következő szezont, hiszen a zöldhulladékok összegyűjtésével és megfelelő felhasználásával biztosíthatod nemcsak a rendezettséget, hanem a természetes tápanyagokat is a növényeknek.

Egy megfelelően működő és méretű talicskában a lenyírt füvet, a kiszedett gyomot, a lemetszett gallyakat, vesszőket és faágakat egyszerűen és kényelmesen eltolhatod a komposztálóhoz. Abból pedig tápanyagokban gazdag, remek föld lesz majd, amellyel kiválóan gazdagíthatod a növényeid talaját tavasszal.

Kiváló tápanyagforrás, mert tele van szerves anyaggal, a benne lévő mikroorganizmusok segítik a kórokozók elleni védelmet. Mindezt ráadásul természetes úton, környezetbarát módon a helyi erőforrásaid felhasználásával érheted el.

Törődj a gyepszőnyeggel!

Sokan a gyep rendbetételével szokták kezdeni a rendrakást és a télre való felkészülést. A nagy nyári melegek és a száraz időszakok valószínűleg ugyanúgy megviselték a füvet, mint minket. Szedd hát ki az elburjánzott gyomokat és az elhalt részeket is!

A gereblyék és lombseprűk hasznos barátaid ebben. A lecsupaszított helyeken pótolhatod is a füvet már ősszel, de tavaszra is hagyhatod. Amit soha ne felejts el itt, az a trágyázás! A megfelelő összetételű és nitrogén-, foszfor-, magnézium- és káliumtartalmú trágyák ugyanis biztosítják a szükséges tápanyagokat, és a következő tavasszal majd sokkal egészségesebb és egységesebb lesz a kertedben a gyepszőnyeg. Ha vannak gyerekeid, akkor egy mini kerti szerszámkészlettel ők is besegíthetnek egyes munkafolyamatokba.

Védd kint is hatékonyan a dolgaid!

Ilyenkor már sokkal kevesebb időt lehet kint tölteni, mert hűvösebbek és rövidebbek a nappalok. Nem is beszélve a nedvességről. A kerti bútorokat és a szerszámokat érdemes elpakolni egy fagymentes és védett helyre.

Ám ha ez nem lehetséges, akkor sincs nagy baj, mert a különféle ponyvákkal remekül meg lehet oldani ezt. Ráadsául ma már a Mentool.hu webáruházban is beszerezhető bújtatókkal és visszahajtott szélekkel rendelkező ponyvákkal nem gond a biztos rögzítés. Ezeket persze farakások, de kerti homokozók és medencék letakarásához is használhatod.

Az őszi időszakban nagyon sok feladatot elvégezhetsz a kertben a következő szezonkezdetre. A tavaszra készülsz már elő ezekkel, s biztos lehetsz benne, hogy ezt a kerted meghálálja!