Hajdúböszörmény: Itt a hotel is vendégmunkásszálló!

A hajdúböszörményi polgármesterjelölt szerint a városában elsőként a szemléleten kell változtatni, azaz elég volt abból, hogy egy cégnek van városa. Hozzátette Hajdúböszörmény minden lakosa felé tartozik fejlesztésekkel.

Egy város megmaradásának záloga, hogy mennyire tudja megtartani fiataljait, Hogyan lehet elvándorlásukat megakadályozni?

Ez összefügg a munkahelyteremtések elmaradásával. Az elmúlt 18 évben nem érkezett városunkba jelentősebb cég, amely nagy számú munkahelyet biztosított volna az itt élőknek. A jelenlegi városvezetés beszél valamiféle cég érkezéséről, de azt nem árulják el, hogy pontosan kikkel is folynak tárgyalások. Egyet mondanak csak, hogy nem akkumulátorgyár épül majd Hajdúböszörményben. Emellett az is számít, hogy a fiatalok életkezdését segítő bérlakás program sem indult el városunkban. Van átalakított iskolánk, amely jelenleg munkásszállóként üzemel. Építettek hotelt, ami hogyhogy nem bizonyos engedélyeket munkásszállóként kapott engedélyt. Emellett tervezik egy nemzetközi lakótelep építését is. Ez mind a Debrecenben dolgozó vendégmunkásoknak biztosít lakhatási lehetőségeket, ám a Hajdúböszörményi fiatalok kimaradnak ezekből a támogatásokból. Ezen is változtatni kell.

Mi az amin elsődlegesen változtatni kellene Hajdúböszörményben?

A szemléleten. Ne egy cégnek legyen egy város. Elmondom mire gondolok. Jelenleg Hajdúböszörményben egy cég nyeri jórészt a közbeszerzéseket. A városvezetéshez közel álló vállalkozás irányítja ezeket a fejlesztéseket. Ezen a gyakorlaton kívánunk változtatni a helyi kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozásával.

Egészségügy és az oktatás kérdése is fontos egy város életében. E tekintetben mit lehet elmondani Hajdúböszörményről?

Önkormányzatunk hatáskörébe az óvodák, bölcsödék tartoznak. Óvodaépületeink felújítottak a kivitelezési munkákról viszont elmondhatóak, hogy irtózatosan drágán valósultak meg. Az egészségügyről szólva a rendelőintézettel az itt élőknek az a problémája, hogy a szűkös anyagi források miatt csökkentek a naponta elvégezhető vizsgálatok számai. És ha már egészségügy. A piacunk mellett működik a plazmacentrum, amelynek környékén áldatlan állapotok alakultak ki. Ez egy magánvállalkozás, amely pénzt kíván keresni ám az "ügyfeleiért" is felelnie kell. Egy biztonsági őrt azóta már alkalmaztak a rend fenntartása érdekében, de az ott kialakult helyzeten is változtatni kell.

Mi az amit még mindenféleképp fejleszteni kell a városban?

Kátyú-kátyú hátán.Az útjainkat rendbe kell tennünk, mert a hajdúböszörményieknek is járnak a jó minőségű utak. A közvilágítást fejleszteni kell. Itt is a hírhedt Elios "fejlesztette" a közvilágítást, aminek eredményeként aki biztonságosan akar közlekedni az gyalogosként is fejlámpát hord városunkban. Ez tarthatatlan. Emmellett van egy modern piacunk, amelynek vezetője a mindent is megnyerő vállalkozás köreiből került ki. Jelenleg nagyon kevés az árus ugyanis a magas piacdíjak miatt inkább más városokban értékesítik termékeiket, portékáikat. Emellett a fiatalok szórakozási lehetőségeit, a közösségépítő programokat és a szépkorúak gondoskodásának rendszerét is fejleszteni kell. Nálunk a sportegyesületek támogatásában megjelenő TAO, ezáltal a több pénz nem azt érte el, hogy jobbak lettek volna sportegyesületeink. A magasabb bevételek nem hoztak nagyobb eredményeket. A Fürdőkert városunkban egy gyönyörű fás parkos rész. Ide építettek látványberuházásokat. Van itt kocsiszín kocsi nélkül, ökoközpont látogatók nélkül. Több mint 1 milliárd forintot költöttek el. Mindeközben legszebb épületeinket hagyják lepusztulni városunkban. Elszomorító állapotban van a Hajdúsági múzeum, a Kálvineum is. Szóval bőven van mit tenni Hajdúböszörményben, hogy az itt élők még jobban érezzék magukat és sajátjuknak városukat.

(Címlapkép: Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület/facebook)