Halottnak nyilvánítottak egy újabb gázai túszt Izraelben

A hetvenhárom éves Haggájt feleségével, a hetvenéves Judy Weinsteinnel együtt hurcolták Gázába október 7-én az iszlamista Hanász terroristái. Weinsteint sebesülten továbbra is fogságban tartják, ő a legidősebb női túsz.

Halottá nyilvánítása nyomán Haggájnak már csak a holttestét őrzik a terroristák a Gázai övezetben.

A kibuc nem közölte, hogy honnan származik az infomáció, amely alapján bejelentették halálát.

Gadi Haggáj négygyermekes apa és hétgyermekes nagyapa volt, nyugalmazott szakács és dzsesszzenész, fuvolaművész, aki az izraeli hadsereg zenekarában is játszott. A házaspár az egyesült Államokból vándorolt be Izraelbe, s mindketten kettős állampolgárok. Weinstein New York-ban született, nyugdíjas tanár, mindketten támogatták a palesztinokkal folytatott békefolyamatot.

(MTI)

