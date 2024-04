Hatalmas tűz volt az éjjel a rákosrendezői vasútállomás közelében

Vasúti talpfák égtek Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező állomás Teleki Blanka utca felőli oldalán – írta a katasztrófavédelem honlapja. Egy 100 méter hosszú, 5 méter magas talpfarakás egy része gyulladt meg. A nagy erőkkel kivonuló fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg az oltást, valamint munkagépeket rendeltek a helyszínre a farakás megbontásához.

Száz méter hosszúságban 20 méter széles és 5 méter magas talpfarakás állt lángokban.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fővárosi hivatásos, valamint rózsadombi és zuglói önkéntes tűzoltók, illetve a FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület önkéntesei körülhatárolták a tüzet Rákosrendező állomáson – számoltak be később a tűzoltók.

A talpfák közelében lévő 32 köbméteres gáztartályt egy mozdony 300 méterrel távolabbra vontatta.

A helyszínre vízszállítók, vízágyúk és munkagépek is érkeztek, hogy segítsék a tűzoltók munkáját. Az egységek a továbbterjedt tüzeket eloltották, jelenleg egy vízágyú üzemel. A rakat szétbontása azonban még hosszú ideig eltarthat, így elhúzódó oltási munkálatokra kell számítani. Az állomást teljesen áramtalanították, és egy időre le is állították a vasúti forgalmat. A vonatok éjfél óta közlekedhetnek ismét, de legfeljebb 20 kilométer per órás sebességgel.

Az oltásban tizenkilenc jármű és több, mint ötven tűzoltó vett részt. A talpfa rakat szétbontásán, illetve végleges oltásán még kedden reggel is dolgoztak a tűzoltók. Személyi sérülés nem történt. A vonatközlekedés reggelre helyre is állt.

Azt nem tudni, hogy az eset összefüggésben áll-e a kormány által erőltetett mini-Dubaj projekttel. Egyelőre semmilyen konkrét jel nem mutat erre.

(Címlapkép: Katasztrófavédelem)