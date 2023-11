220-240 méteres felhőkarcolót építene a Burdzs Kalifa dubaji ingatlanbefektetője a rákosrendezői rozsdaövezetbe

A 828 méter magas Burdzs Kalifát is jegyző Mohamed Alabbar cége, az Emaar Properties egy 200 méternél is magasabb felhőkarcolót, köré pedig egy egész városrészt tervez Zugló és Angyalföld határára – számolt be a VSquare alapján a Telex.

Az új felhőkarcoló ezzel Budapest legmagasabb épülete lenne, hiszen még a 143 méteres MOL-tornyon is jócskán túltesz.

A beruházásról beszámoló hírlevél szerint a Fidesz-kormány és a Dubaji üzletember között már előrehaladott tárgyalások zajlanak, sőt a beruházás állítólag már egy kormányülésen is szóba került. A terület tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) pedig már vizsgálja a cég terveit.

A romos rákosrendezői állomás környékén található rozsdaövezet fejlesztése már régóta esedékes, de csak most került képbe konkrét terv.

(Címlapkép: Aleksandar Vucic szerb elnök és Khálid bin Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, Abu Dzabi trónörököse Szerbia, az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország vezetőinek hármas csúcstalálkozóján Belgrádban 2023. szeptember 29-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)