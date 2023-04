Hivatalos: Joe Biden bejelentette, hogy elindul a 2024-es elnökválasztáson

A 80 éves amerikai elnök kedd reggel a Twitteren közzétett kampányvideóban közölte hivatalosan is, hogy a demokrata pártiak oldalán versenybe száll egy második mandátumért

„Fejezzük be a munkát” – közölte az Egyesült Államok 46. elnöke az újraindulásáról szóló 3 perces videóban, amivel hivatalosan is elindult az újraválasztási kampánya hivatalosan is elindult.

Az Euronews azt írja, Biden elmondta: legfőképpen az abortuszjogok, a demokrácia védelme, a szavazati jog és a szociális ellátás körüli kérdésekről szól majd a 2024-es választás.

A hivatalban lévő elnök kérte a választókat, hogy adjanak neki időt a beiktatása óta elkezdett munkája befejezéséhez, és életkora ellenére ne féljenek egy további négyéves mandátummal megbízni.

Ha újraválasztják, Biden, a legidősebb elnök az Egyesült Államok történetében, 86 éves lesz második mandátuma lejártakor.

