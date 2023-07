Hogyan lehet okossá varázsolni a kertet? (x)

Okostelefonról, okoskészülékekről, okosotthonról már mindenki hallott, azonban az okoskert kifejezés még nem annyira elterjedt a köztudatban. Holott a kert is lehet igazán korszerű, méghozzá az okosotthon megoldások alkalmazásával.

Az elmúlt években elképesztő technológiai fejlődésnek lehettünk szemtanúi. A budapesti székhelyű Kertelünk Kft. munkatársai nap mint nap megtapasztalják, hogy az ügyfeleket már nem csupán a hagyományos kerttervezés és komplex kertépítés érdekli. Egyre többen szeretnék, hogy a modern technológia ne csak az otthonukban, hanem a kertben is tetten érhető legyen. Ez pedig többféleképp kivitelezhető.

Robotfűnyíró

Ma már egyre több kertben robognak csendesen ezek a modern eszközök. Habár minden robotfűnyírót okosnak titulál az emberek többsége, valójában csak a drágább típusok vannak ellátva igazi okos megoldásokkal. Ilyen például az applikáción keresztüli irányíthatóság.

Intelligens öntözőrendszer

Egy okoskertben szinte elképzelhetetlen, hogy locsolócsővel kelljen gondoskodni a növények vízellátottságáról. A hagyományos automata öntözőrendszer szintén sok kertben alaptartozéknak számít, azonban az intelligens típusok kevésbé vannak elterjedve.

Az automata és az intelligens öntözőrendszer között az a különbség, hogy előbbi előre programozott időben kapcsol be, míg utóbbi mérlegel. Például kerti parti esetén nem kapcsol be. A kertben telepített talajszonda észleli, hogy a talaj elég nedves-e. Ha igen, ráadásul eső érkezését jelzi az időjárás-állomás, akkor szintén nem indul be.

Okoskamerás védelem

Egy okosotthon védelme különösen fontos. A védelemnek már a kertben meg kell kezdődnie, ebben pedig nagy segítséget jelent az okoskamerás rendszer. A hagyományos rendszerhez képest az intelligens változat érzékeli a mozgást és követi is azt. Emellett akár telefonon keresztül is lehet vezérelni, ehhez viszont Wi-Fi kapcsolatra van szükség.

Okoskert = komfortos élet

Az okos megoldásoknak köszönhetően nem a tulajdonos szolgálja a kertet, hanem pont fordítva. Ahelyett, hogy folyamatosan a kert rendezgetésével kellene foglalkozni, ki lehet élvezni annak előnyeit. A testre szabott kert így még komfortosabb, biztonságosabb és áttekinthetőbb lehet.

A fentieken túl a kert továbbfejleszthető az alábbiakkal:

⚫ Bluetooth-os kerti kapu

⚫ Okos autóbeálló

⚫ Okos kerti bútorok

⚫ Okos árnyékolók

⚫ Intelligens, adaptív kerti világítás

Az intelligens megoldások akár útközben is kialakíthatók, de a legegyszerűbb, ha már a kertépítés elején le vannak fektetve az okos megoldások alapjai. A későbbiekben ugyanis jóval nagyobb munka és költség ezek kialakítása.

Egy profi szakemberekből álló gárda gond nélkül meg tudja oldani a kert okosítását. A Kertelünk Kft. szakemberei Budapesten, illetve a közeli agglomeráció településein vállalnak kerttervezést, valamint komplex kertépítést.