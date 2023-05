Hogyan tudjuk széppé varázsolni otthonunkat tapétával? (x)

Lakásfelújítás vagy -vásárlás során az egyik legalapvetőbb része a folyamatnak a falak újjá varázsolása. Falfestéssel is új színt vihetünk az életünkbe, de a tapéta sokkal esztétikusabb, bármilyen hangulatot és egyedi megjelenést el tudunk érni a segítségével.

A választék ma már annyira széles, hogy nincs olyan helyisége otthonunknak, ahova ne találnánk meg a megfelelőt egy tapéta webáruház kínálatában. Színek, minták és stílusok kavalkádja tárul elénk, ha megtekintjük a csodaszép tapétákat.

Merjünk-e belevágni a tapétázásba a festés helyett?

Sokan nagyon bonyolult és időigényes feladatnak tekintik a tapétázást, pedig nem kell tőle tartani, bár igényel némi helyet és komoly precizitást. Ha mi magunk nem is merjük bevállalni a munkát, egy jó szakember hatékonyan a segítségünkre lehet.

A tapétázáshoz nyilvánvalóan több helyre van szükség, hiszen a ragasztózásához ez elengedhetetlen, illetve a puhulási időt is ki kell várni a falra illesztés előtt, viszont a végeredmény kárpótolni fog minket.

Egy jó szakembernek ez különben sem olyan embert próbáló feladat, sokkal gyorsabban és szebben tudja kivitelezni, mintha mi magunk állnánk neki. Főleg, ha a kézügyességünk sem a legjobb. Ne szegje kedvünket, ha esetleg macerásnak gondoljuk, bízzuk a munkát a megfelelő emberre.

A tapéta esztétikai előnyei

A tapéta sokkal melegebb és barátságosabb közeget tud teremteni, mint egy egyszerű falfestés. Ugyanis nemcsak egy falburkoló eszköz, hanem dekorációként is szolgál. Ha ügyesen választjuk meg a színeket, a mintákat, akkor fantasztikus környezetet tudunk a segítségével teremteni a lakásunkban.

A tapéta tartós és eltakarja a fal hibáit, lehet az szabálytalan, aszimmetrikus, aránytalan, sérült – egy jól megválasztott minta képes elterelni a figyelmet a szépséghibáról. Szépen fel lehet vinni a színeket a festhető tapétákra. Ezeket néhány évente ugyan ajánlatos újrakenni, de ez a lehetőség alkalmat ad arra is, hogy másik árnyalatot, eltérő színt válasszunk, ezáltal teljesen meg tudjuk újítani a belső teret.

Sokan azt gondolják, hogy a tapéták ideje lejárt, de ez egyáltalán nem igaz! Nagyon divatosak és korszerűek a mai, modern tapéták, ezen felül viszonylag könnyen felrakhatók és egyszerűen eltávolíthatók.

A tapéta nemcsak a falon állja meg a helyét

Tapétával beburkolhatjuk a szekrényeket, a fiókokat is, lefedhetünk bútorlapokat, nyitott polcokat. Nagyon látványossá tehető vele a környezete, kiemeli a dísztárgyakat, mivel szép hátteret képez.

Egy nagyon izgalmas módja a felhasználásnak, ha az üveglappal fedett asztalok, vagy komódok felületére egy érdekes mintájú tapétát helyezünk az üveg alá. Ezzel búcsút is inthetünk az egyhangúságnak!

Látványos megoldást nyújthat az is, ha a falak mellett a mennyezetre is kerül tapéta, többféle szín és minta ízlésesen variálható egy térben. Kreatív lakberendezők képkeretben is helyezhetnek fel tapétarészleteket a falra.