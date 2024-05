Horgász orsó kifejezetten a feeder szerelmeseinek (x)

Számos horgász orsó közül választhatunk, amikor próbáljuk megtalálni a számunkra legmegfelelőbbet. A feeder szerelmeseinek a gyártók készítenek speciális darabokat is, melyek között könnyen találhatunk olyat, ami éveken át kiszolgál majd minket! Ebben a cikkünkben megnézzük, hogy ezek a kifejezetten feeder horgászatra tervezett típusok milyen egyedi jellemzőkkel bírnak.

Egy nagyszerű példa feeder horgász orsóra

Érdemes megnézni a horgász orsó kínálatot például a Damil.hu oldalon, ahol hatalmas választékkal várják a halak szerelmeseit. Itt találhatunk külön kifejezetten feeder horgászathoz is felszerelést.

Közülük is érdemes megjegyezni például az elsőfékes, kifogástalan minőségű, praktikus Trabucco Inspiront. A termékcsaládban különböző méretek is elérhetők. A finomabb szerelékekhez, rövidebb távolságokhoz a 4500-as kivitelt ajánljuk. Aki viszont akár 100 méter feletti dobásokat is tervez, az válassza a nevéhez hű Distance változatot, mely a 6500-as jelölést kapta. A kettő között pedig ott az 5500-as, ami igazi arany középútnak számít.

A feeder horgász orsó egyedi jellemzői

Ezekre a típusokra jellemző, hogy bár masszív felépítésűek, emellett igen könnyűnek bizonyulnak. Ez azonban nem gátolja őket abban, hogy rendelkezésünkre bocsájtsák azt az extra erőtartalékot, ami bennük lakozik.

Speciális anyaghasználat jellemzi a fent említett modelleket is, amit X-Tra Trough Graphite anyagnak neveznek. Ez egyszerre biztosítja az alacsony önsúlyt, és a hatalmas és tartós teherbírást.

Egy feeder orsó esetén nagyon fontos, hogy egyenletesen és könnyen fusson a zsinór. Erről a beépített minőségi folyócsapágyak gondoskodnak, melyek jellemzően két oldalról is védve vannak a szennyeződések ellen.

Hogy segíti a dobásokat és a fárasztásokat egy feeder orsó?

Hogy minden flottul menjen a horgászat során, arról a kapcsolható visszaforgás-gátló görgőscsapágy gondoskodik. A zsinórfektetés és a dobemelés közel tökéletes, amiről a Trabucco Inspiron esetén az S.O.S. rendszer, azaz a Slow Oscillation System gondoskodik.

A finoman állítható fékrendszer és az alumíniumdob is az igazi távdobásokra van optimalizálva. A felkapókar túlméretes, csavarodásgátló zsinórvezető görgője sok esetben életmentő. Ha mindez “T” formájú gumírozott markolattal párosul, akkor az már nem akármilyen kényelmet biztosít számunkra.

A Trabucco Inspiron FDR orsócsalád kinek ideális választás?

Ha szigorúan az árfekvést nézzük, akkor ez az orsócsalád egyáltalán nem nevezhető túlárazottnak. Igazán minőségi horgászfelszerelést kaphatunk, mindössze pár tízezer forintért. Aki ismeri a márkát, az tudja, hogy a megbízhatóság az egyik erősségük, így nem lehet velük mellényúlni.

A hétköznapokban tökéletesen megállják a helyüket egy-egy feeder peca alkalmával. Ugyanakkor akár még versenykörülményekhez is alkalmasak. Bátran használhatók method horgászathoz, távolra történő kereső pecához pontyra, kárászra vagy keszegfélékre.