Hosszú Katinka visszatér: megcélozza a hatodik olimpiáját Párizsban

Visszavonulása után újra visszatér a versenyzéshez Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, akinek fő célja, hogy jövő nyáron Párizsban, a hatodik ötkarikás viadalán is ott legyen - derült ki az Indexnek adott interjújából.

A család mellett az életét az úszásnak szentelő klasszis a lapnak elárulta, hogy

első gyermeke augusztusi születését követően néhány héttel már elkezdte az edzéseket, jelenleg napi két-három órás tréningeket végez.

A 34 esztendős kilencszeres nagymedencés világbajnok arról is szót ejtett, hogy április-május környékén térhet úgy vissza, hogy már "nemcsak magamnak mérem az időt". Elmondta azt is, hogy az olimpiai szintidőt egészen júniusig lehet teljesíteni, és több lehetősége is lesz erre.

Az idejét minél kompaktabban beosztani próbáló Hosszú Katinka megjegyezte, várhatóan két kedvenc számában, 400 és 200 méter vegyesen - utóbbiban még mindig az ő 2015-ös ideje a világrekord - próbálja meg kiharcolni az olimpiai szereplést.

A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és 15-szörös Európa-bajnok sportoló nem mellékesen az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban.

(Címlapkép: Hosszú Katinka a női 200 méteres pillangóúszás elődöntőjében a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt)