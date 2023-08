Így lehet tökéletes a frizura percek alatt (x)

A szépségért meg kell szenvedni. Ismerős a mondás? Nos, ez nem feltétlenül van így, hiszen manapság már olyan modern hajformázó eszközök is kaphatók, amelyek egyáltalán nem károsítják a tincseket, és ráadásul percek alatt elkészíthető általuk a csodálatos frizura.

Hogy hol lehet beszerezni egy ilyen sokrétű, többfunkciós készüléket? A premiumshop24.hu webáruház termékei között megtalálható a Dyson hajformázó is, amely nemcsak göndöríti, és egyenesíti a hajat, hanem még akár szárítja is. Ismerje meg Ön is e remek hajápolási eszköznek a jó tulajdonságait!

A hajformázás egyszerűbbé válik

A hosszú hajú nőkre mindig is irigykedve néztek, hiszen úgy gondolták, hogy a hajban varázserő rejlik. Persze a régebbi korszakokban sokkal nehezebb volt megfelelően ápolni a hajat, éppen ezért főkötő mögé vagy paróka alá rejtették a tincseiket őseink. Manapság viszont akinek dús a hajkoronája, büszkén viseli, és mindent megtesz azért, hogy szép és ápolt frizurája legyen.

A Dyson Airwrap™ hajformázó eszközökkel ez a feladat még egyszerűbbé válik, hiszen ezek a készülékek egyáltalán nem károsítják a tincseket, nem tesznek kárt a hajban a göndörítés vagy a vasalás során.

Használatuk rendkívül egyszerű, hiszen egyetlen gombnyomással beállítható a hőmérséklet-szabályozás vagy a légáramlás sebessége. Akár percek alatt elkészíthető vele a csodás frizura.

A Dyson márka a magas minőségéről és különleges technológiájáról híres. A hajformázók esetében is egy merőben új, innovatív technológiát alkalmaznak, az ún. Coanda-hatást használják fel ahhoz, hogy a hajszerkezet ne sérüljön.

A kiáramló levegő magához vonzza a hajtincseket, egyszerűbbé válik így a nedves haj formázása, a simítás és a göndörítés is. Mindez extrém hőhatás nélkül! A beépített hőmérséklet-szabályzó ugyanis folyamatosan mér, és gondoskodik róla, hogy a kefék és a hengerek hőmérséklete 150 °C alatt maradjon.

Mit tartalmaz a doboz?

A hajformázóra különböző fejek illeszthetők:

⚫ Coanda simító-szárító fej

⚫ 30 mm Airwrap™ formázó henger

⚫ 40 mm Airwrap™ formázó henger

⚫ puha simító hajkefe

⚫ kemény simító hajkefe

⚫ dúsító körkefe

Külön létezik készülék rövid és hosszú hajú nők számára. Ha valakinek mellkasig érő vagy hosszabb haja van, akkor neki a Dyson Airwrap™ Complete Long multifunkciós hajformázó eszköz lesz a megfelelő.

A formázóhengerek nagy előnye, hogy mindkét irányba göndörítenek, és hullámosítanak, a megújult hajformázók hajkeféi pedig még precízebben formáznak

Nincsenek többé szálló hajszálak!

Minden olyan nő, aki rendszeresen vasalja a haját, tudja, hogy a művelet sosem lehet tökéletes, mert egy-két szálló hajszál miatt nem lesz hibátlan a frizura. Nem így a Dyson hajformázókkal! A már fent említett Coanda-hatás révén arra is lehetőségünk nyílik, hogy a művelet végén a simítófejjel eltüntessük a szálló tincseket.

Aki tehát egy gyorsan elkészíthető, tartós és szép frizurát szeretne, keresse fel a premiumshop24.hu webáruház honlapját, ahol a Dyson termékek között megtalálja ezt az egyedülállóan hatékony hajformázót is.