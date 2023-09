Így oldaná meg a migránsmunkások jelentette gondot a Jobbik az EU-ban maradva

A Jobbik-Konzervatívok a migrációs probléma nemzetközi megjelenése óta - ami évekkel a magyar megjelenés előtt volt - töretlenül képviseli, hogy a migráció hatása rossz hazánkra nézve.

Mi voltunk, akik az illegális migránsokon túl a kötvényes migránsokat is elutasítottuk, és mi voltunk azok, akik most a kvótás migránsokon túl a migránsmunkásokat is elutasítjuk. Pártunk politikája abban is különbözik a kormánypárt által támogatott Mi Hazánkétól, hogy az ázsiai vendégmunkások beáramlásának megakadályozásán túl megoldási javaslatunk is van a témában

- írja lapunknak küldött közleményében a Jobbik, kijelentve:

A vállalkozásoknak bevezetendő magyar kvótán túl mi vagyunk az egyetlen jobboldali ellenzéki párt, amelyik több mint fél évtizede azért küzdünk, hogy legalább az európai bérekhez folyamatosan közelítsen a magyar munkavállalók bére.

Felidézték: "korábbi béruniós kampányunk is erre irányult és továbbra is úgy gondoljuk, hogy a keleti migránsmunkások helyett a hazai bérek folyamatos fejlesztése irányában elkötelezett kormányzati törekvés lenne a megoldás. Sajnos, a rendszerváltás óta regnáló kormányok mind inkább a magyar munkaerő olcsóságával kampányoltak külföldön. Érthető módon a bérfejlesztést elsősorban az Európai Unió tagjaként lehet elérni. Ezzel szemben az EU-ból való kilépéssel kampányoló Mi Hazánk valójában az uniós kilépéssel azt érné el, hogy még több magyar ember kényszerülne az alacsony bérek miatt nyugatra, helyükre pedig válogatás nélkül telepítenének be az ázsiai migránsmunkásokat" - érvelt az ellenzéki párt. Azt is írják:

a Jobbik-Konzervatívok évek óta kiemelten és folyamatosan foglalkozott a vendégmunkások kérdésével a Parlamentben is, azonban a kormány gyors akkugyárasítási terve, az ázsiai migránsmunkások behozatalát célzó enyhe szabályozás elfogadása még sürgetőbbé tette, hogy a problémával a legszélesebb körben foglalkozzunk.

"Ezért is tartottunk az elmúlt hetekben több tucat sajtótájékoztatót, közterületi akciót a témában és kezdünk köztéri kampányba az elkövetkező hetekben" - tették hozzá.

Kifejtették: "nem tudjuk pontosan, mit ért a Mi Hazánk a migránsbűnözés kifejezés alatt, de szerintünk minden olyan szervezett támogatás bűn, amely a magyar munkaerő és lakosság helyére ázsiai migránsmunkásokat hoz be, telepít be, ahogyan a magyarok munkájának elvétele is egy ilyen bűn. Éppen ezért is furcsa, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője attól az üzleti körtől bérel luxus lakást Budapesten, amely üzleti kör százával telepít be indiai kamionsofőröket hazánkba".

"Ezek után elképzelhetetlen, hogy együtt lehetne működni egy olyan párttal, amelyiket nyíltan támogat a Fidesz, és amelynek vezetője a migrációt támogató üzleti körtől bérel luxus ingatlant, illetve olyanokkal, akik hazánk unióból való kilépésével csak felgyorsítanák a magyar bérek csökkenését, hazánk elszigetelődését és a migránsmunkások betelepülését"

- rögzítették, végül leszögezve: a Jobbik-Konzervatívok szerint nem szabad betelepíteni ázsiai migránsmunkásokat Magyarországra, ennyi a megoldás.

Címlapkép: India más államaiból érkezett, Mumbaiban dolgozó, de hazafelé tartó vendégmunkások távoznak Mumbai egyik elővárosának vasútállomásáról 2020. május 19-én MTI