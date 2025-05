Ilyen botrány még sosem történt Németországban

Kedden reggel 9 órakor ült össze a február 24-i választáson megválasztott új Bundestag, ahol első körben Friedrich Merz kancellárjelöltről szavaztak. A jobbközép, konzervatív CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD összesen 328 mandátummal rendelkezik a 630 tagú Bundestagban, azaz elvileg simán meg kellene lennie a megválasztáshoz szükséges feles (316 fős) többségnek. Ráadásul a koalíciós pártok meg is egyeztek április elején a közös kormányzásban, a múlt héten pedig alá is írták a kormányprogramot.

Ennek ellenére meglepetésre Merz kancellárságára mindössze 310 szavazat érkezett

– írja az Index. A szavazás után Julia Klöckner házelnök az ülést berekesztette, hogy a frakciók vezetőivel tárgyaljanak. A német történelem folyamán először történt meg, hogy egy kancellárt nem sikerül megválasztani az első fordulóban – teszi hozzá a portál.

A lap azt írja, a német alaptörvény szerint sikertelen kancellárválasztás esetén legfeljebb 14 napon belül kell ismét összegyűlniük a képviselőknek, hogy szavazzanak a kancellárról. A második szavazásnál ugyanúgy abszolút többségre (316 szavazat) van szükség, azonban ekkor már más kancellárjelöltek is elindulhatnak, amennyiben a képviselők negyede támogatja az adott jelöltet. A második szakaszban többször is szavazhatnak, a lényeg, hogy 14 napon belül meg kell választaniuk az új kancellárt. Amennyiben ez nem sikerül, akkor utoljára még szavaznak egyszer, majd ha az is sikertelen, az elnök dönthet arról, hogy a képviselők relatív többségét élvező kancellárt kinevezi, vagy feloszlatja a törvényhozást, és új választásokat ír ki.

Valaki nem mond igazat

Az Index tudósítása szerint a szavazás előtt névsorolvasást is tartottak, és a leendő kormánypártok padsoraiból mindenki jelen volt. Ráadásul az ellenzéki pártok mindössze 302 mandátummal rendelkeznek, azonban ennél többen, 307-en szavaztak nemmel, így a leendő kormánypadsorokból több képviselő is nemmel szavazott vagy tartózkodott.

Mind a CDU/CSU, mind az SPD kitart amellett, hogy megvolt a frakciófegyelem, és minden képviselőjük megszavazta Merzet kancellárnak. A számok azonban azt mutatják, legalább egyikük nem mond igazat.

Az legnagyobb ellenzéki erő, az AfD frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel szerint Merznek azonnal le kellene mondania, és kijelentette, hogy pártja készen áll a kormányzásra, emiatt új választások kiírását sürgette.

A Zöldek frakcióvezetője, Franziska Brantner közösségi oldalán arról írt, hogy a német demokrácia veszélyben van, és Merznek és Lars Klingbeilnek, az SPD társelnökének be kell bizonyítania, hogy képesek biztosítani a saját többségüket nemcsak a kancellárválasztás, hanem a következő négy év során is.