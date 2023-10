Indiai munkavállalók alkalmazása Magyarországon: miért lehet jó választás? (x)

Magyarországon már hosszú évek óta alkalmaznak külföldieket, de az utóbbi időszakban különösen megnőtt az igény. Mindenki keresi, hogy mi lehet az ideális forrás.

Az indiai munkavállalók alkalmazása

Vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatásához érdemes külső segítséget is igénybe venni, mint amilyen a TERENDO is. Ez egy bonyolult folyamat, ahol már az is nagy odafigyelést igényel, hogy kiválasszuk a forrást. Ilyen lehet például India, ami nem EGT-tagállam, ami azt jelenti, hogy harmadik országbeli állampolgárnak minősülnek az onnan érkezők.

Ebben az esetben tartózkodási és munkavállalási engedélyre van szükség. Utóbbi az alapfeltétele annak, hogy a külföldi munkavállaló alkalmas az adott munkára. Ha megvan a forrás kiválasztása, jelen esetben India, akkor kezdődhet a toborzás. Fontos, hogy profi segítséget is igénybe vegyünk, mivel a legtöbb projekt itt szokott elhasalni. Ha nem megfelelő a kiválasztás, és nem az ideális jelöltek érkeznek a munkára, akkor az egészből csalódás, költség és visszaesés lesz. Az ázsiai munkaerő közvetítése során csak olyan szolgáltatót válasszunk, ami megbízható, tapasztalt és hiteles referenciákkal rendelkezik.

A kiválasztás egyébként több módon is történhet: online, vagy akár ki is lehet utazni, hogy még hatékonyabb legyen az egész folyamat. Ha megvannak a jelöltek, akkor jöhet az ügyintézés, az adminisztráció és a megfelelő kérelmek, engedélyek beszerzése. Ha támogató döntés születik, megkapják a beutazási vízumot és jöhet az utaztatás megszervezése, valamint a szállásolás. Ha minden rendben történik, a folyamat kezdetétől 2-5 hónapon belül munkába is állhatnak.

Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok?

Magyarországon már jelenleg is több területen alkalmaznak indiai munkavállalókat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy jó toborzás esetén tudnak és akarnak is dolgozni. Nem fognak lelépni az első nehézségek alkalmával, továbbá alaposak, precízek. A munkamoráljuk is több, mint megfelelő, a rájuk bízott feladatot tisztességesen elvégzik. A monoton munkát is jól tűrik, gyorsan alkalmazkodnak, valamint a túlórázást sem bánják.

Sokan beszélnek közülük társalgási szinten angolul, valamint többen rendelkeznek nemzetközi tapasztalattal.

Kihívások és szektorok

Eleinte sok költséggel és papírmunkával járhat az indiai munkavállalók alkalmazása, de rövid és hosszú távon is látszani fog az eredmény. Szeretnek együtt dolgozni, ha többen vannak egy munkahelyen az előny. Több szektorban is megoldást jelentenek: IT, építőipar, gyári szak- és betanított munkák, mezőgazdaság, szállítmányozás és a vendéglátóipar is a listán van.

A legfontosabb lépés természetesen az, hogy minél hamarabb elindítsuk az egész folyamatot.