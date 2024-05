Ismét szárnyal a 2Rule, Mészáros Lőrinc sportmárkája 213 milliós profitot termelt tavaly

Bár korábban voltak olyan hírek, hogy a leggazdagabb magyar sportcége az elmúlt hónapokban nem teljesített túl jól, áprilisban ráadásul a Magyar Sportmárka Zrt. mindkét fióktelepét bezárta, és nem működött a webshop sem. A Mészáros Csoport akkor közleményben igyekezte magyarázni a történteket és közölte, minden rendben van, új helyre költöztek, a webshopot frissítették, hamarosan pedig közzéteszik az éves beszámolójukat.

Ez most megtörtént és kiderült, a 2Rule nagyon is jól teljesít, olyannyira, hogy rekordévet zárt a cég – írta meg a 444.hu a frissen nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján.

A portál szerint tavaly

2023-ban a korábbinál közel 100 millióval nagyobb bevételt, 903 millió forintot ért el a Magyar Sportmárka Zrt., ami szinte teljes egészében kereskedelmi bevétel.

A cég további 96 millió forint egyéb bevételt is elkönyvelhetett, mint írták: találtak még árukat valahol, amiket értékesítettek.

A Magyar Sportmárka Zrt.-nek a rekordmagas bevételből sikerült rekordmagas nyereséget is termelnie: az előző évi 196 millió forint után tavaly 213 milliós profittal zárták az évet.

Osztalékot ezúttal sem fizetett a cég.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy az anyagjellegű költségek eléggé megugrottak, 452 millióról 606 millióra, ahogy a dolgozókkal kapcsolatosak is. 72,7 millió forint után 119 milliót számolt el a cég ezen a jogcímen, ami mögött a létszám bővülése is áll, hiszen hat helyett már heten dolgoztak tavaly a társaságnál.

A 444 szerint

az átlagos havi bruttó bér 1,1 millió forint volt.

(Címlapkép: 2Rule melegítő felső az Intersport és a 2Rule magyar márkát gyártó Magyar Sportmárka Zrt. kereskedelmi együttműködésének bejelentése napján a budaörsi Intersport áruházban 2019. június 20-án. MTI/Mónus Márton)