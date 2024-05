Izzították a CÖF-öt: június 1-jén békemenet lesz a Margitszigeten

Most viszont a jelek szerint az Orbán-kormány az EP-választások előtt igyekszik seregszemlét tartani, még a Magyar Péter által június 8-ra meghirdetett gigademonstráció előtt. Bár ezúttal nem hosszan sétálgatós eseményt szerveznek, hanem a Margitszigeti Nagyrétre várják a kormánypárti szavazókat. Legalábbis ez derült ki abból az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményből, amit a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) adott ki.

Mint írják:

Magyarország maradjon a béke szigete! mottóval Békemenetet szerveznek június 1-jén a Margitszigeti Nagyrétre.

A közleményben azt írják: legyen aznap a Margitsziget szimbolikusan a béke szigete. Szerintük „Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben”.

"Az európai vezetők háborús lázban égnek. Pénz, fegyverek és harci eszközök küldése után már tervezik a katonai segítségnyújtást is. Sőt, a francia elnök már az atomfegyverek használatáról is megnyitná a vitát. Meg kell állítanunk a háborús őrületet!" – írták. Hozzátették: „Mi, magyarok, a világháborúk borzalmai árán tanultuk meg, hogy a béke és csakis a béke az egyetlen elfogadható álláspont. Magyarország ma a béke szigete. És azt szeretnénk, ha ez így is maradna. Minden békeszerető embert, a menetet szervezők arcaival, szeretettel várunk!” – áll a közleményben.

(Címlapkép: A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői megérkeznek a Kossuth térre, az állami díszünnepség helyszínére az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én. MTI/Balogh Zoltán