Jobbik: A nap vicce, hogy Orbán szerint ő 13 éve harcol a megszorítások ellen

"A nap vicce, hogy Orbán szerint ő tizenhárom éve harcol a megszorítások ellen, de akkor van egy rossz hírünk, miniszterelnök úr: ön csúnyán elbukott!"

– fogalmazott pénteki sajtóközleményében a Jobbik-Konzervatívok, reagálva a kormányfő mai rádiós nyilatkozatára.

"A Kormányinfó vagy éppen Orbán propagandarádiós interjúi egyre inkább hasonlítanak azokra a jelenetekre, amikor Besenyő Pista bácsi vigyorogva színpadra lépve megkérdezte, hogy „Na, mi van?” – majd némi felvezetést követően kifejtette, hogy neki mindig igaza van, tulajdonképpen annyiszor, ahányszor ő akarja"

– írja az ellenzéki párt, hozzátéve: "Mindez egy kabaréban szórakoztató. Azonban akkor, amikor egy miniszterelnök veszik el egy alternatív valóságban, és még akkor is Brüsszelre, a háborúra és mindenféle külső tényezőre igyekszik fogni minden rosszat, hozzáfűzve, hogy ő 13 éve harcol a megszorítások ellen – mindezt ráadásul akkor teszi, amikor a negyedik kétharmadot követően Európa-rekorder infláció és élelmiszerárak sújtják a magyar embereket, a béreket tekintve pedig az elhibázott fideszes gazdaságpolitika miatt már nemcsak az uniós átlagtól, de a régiónktól is el vagyunk maradva, és a magyar családok napról napra egyre rosszabbul élnek, már egy nagyobb bevásárlás is gondot jelent számunkra – akkor csak egyetlen kérdés szegezhető az illető felé: Nooormális???"

"Néphülyítő, idegen érdekeket szolgáló helyett felelős, a magyar nemzeti érdeket szem előtt tartó kormányt! Normális béreket, normális életet!"

– sürgette közleményében a Jobbik.

Címlapkép: Orbán Viktor a parlamentben (Béli Balázs/Alfahír)