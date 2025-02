Jobbik: fogyasztóvédelmi razziát a banki lehúzások ellen!

A díjemelési stop és az ingyenes bankolás mellett a fogyasztóvédelem határozott beavatkozását is követeli az elszabaduló "banki költségek" megfékezése céljából - mondta el pénteki sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel.

Megvizsgálták többek közt a pénzintézetek által küldött sms-ek díjszabását, és négy olyan céget találtak, ahol 50 forint vagy a fölötti egy sms-nek a díja.

"Találtunk olyan bankot Magyarországon, amely 67 forintot számláz ki egy olyan sms-ért, amely normál esetben egy telefontársasággal szerződve 10-20 forintba kerülhet"

- mutatott rá Z. Kárpát.

Az országgyűlési képviselő "arcátlannak" és "visszataszítónak" nevezte, hogy a "a kispénzű emberek mikrotranzakcióin nyerészkednek éves szinten milliárdokat".

Hangsúlyozta: azért kezdeményez fogyasztóvédelmi razziát az érintett pénzintézetek kapcsán, mert

"látható, hogy sem piaci folyamatok, sem más folyamatok nem indokolhatják azt a legalizált szabadrablást, amit a pénzintézetek elkövetnek".

Hozzátette: mindezt duplán is elkövetik, hiszen a korábbi banki díjemelési stop lejártával egyes költséget január elsejétől a másfélszeresére emeltek, most pedig "az előző évi inflációt is szeretnék leverni a lakosságon".

A Jobbiknak az a célja, hogy

újra banki díjemelési stop legyen, az átlagbér szintjéig ingyenesen bankolhasson mindenki Magyarországon, a fogyasztóvédelmi jellegű túlkapásokat pedig állítsák meg

- foglalta össze a politikus.

Elmondta:a következő hetekben megteszi a szükséges bejelentéseket a 67 forintos sms-ek, illetve a túlárazott banki költségek és díjtételek kapcsán, és ahol nem áll ezek mögött piaci folyamat, azt fogja javasolni, hogy "szüntessék meg ezeket az őrületes túlkapásokat".

A Jobbik szerint az ilyen túlárazások ellen hosszú távon az lehetne a megoldás, ha az online árfigyelő korábban bevezetett rendszerét kiterjesztenénk a pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatók különböző termékeire is, és itt is tudnánk azt vizsgálni, hogy az adott árnövekedés mögött valódi piaci folyamat, vagy csak banki spekuláció áll.