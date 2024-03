Jobbik: Legyen maximum ezerforintos 24 órás autópálya-matrica!

Családbarát árú, legfeljebb ezer forintba kerülő 24 órás sztrádamatrica bevezetését sürgette szerdai sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke, országgyűlési képviselője.

Az ellenzéki párt egy molinót is kifeszített, amin az állt:

24 órás pályamatrica 5150 forint helyett maximum egy ezresért!

A Jobbik politikusa azzal indokolta javaslatukat, hogy véget szeretnének vetni a magyar autóstársadalom és a magyar családok "lehúzásának", hiszen napjainkban az autóhasználat "a többgyermekes lét egyik következménye", "megkerülhetetlen családi kötelezettség".

Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta:

az Orbán Viktor vezette kormányzatnak gondolnia kell azokra is, akik akár családi okokból vagy egészségügyi ellátásra utazva csak egyetlen alkalommal hajtanak fel az érvényességi idő alatt az autópályára, s így olyan szolgáltatásért fizetnek jelentős összeget, amelyet nem vagy alig vesznek igénybe.

Jóval 500 milliárd feletti autópályadíj-bevétel mellett bőven beleférne, hogy ezer forintba kerüljön a 24 órás autópálya-matrica - fogalmazott a jobbikos képviselő, aki az ezer forintot meghaladó díjat "indokolatlan lehúzásnak" nevezte, megjegyezve, hogy a 24 órás matrica jelenlegi ára alig alacsonyabb a tíznaposénál.

Rovó László Attila, a Jobbik-Konzervatívok pesterzsébeti polgármesterjelöltje arról beszélt, Pesterzsébet és Kispest határán állnak, és a helyi autósok is igazolhatják, hogy a fővárosban annyi kedvezményt kaptak már a kerékpárosok, hogy ideje az autósoknak is kedvezményeket biztosítani. A környező agglomerációs településekre, például a Gyálra járók esetében is indokolt lenne a kedvezményes 24 órás autópáya-matrica - érvelt a politikus.

(Címlapkép és fotók: Z. Kárpát Dániel és Rovó László Attila - Béli Balázs/Alfahír)