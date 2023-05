Kerítéssel gyanúsították meg a Borkaiék orgiáját szervező nőt

Borkai Zsolt volt győri polgármester és barátai majdnem kétmillió forintot fizettek az adriai orgiájukra beszervezett lányok szolgálataiért. Az egyik nőt nemrég kerítéssel gyanúsították meg és a Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem elleni osztálya hallgatta ki

- tudta meg a 24.hu.

A Borkai bukásához vezető szexbotrányban több eljárás is indult: az egyik zsarolás miatt, míg a jachton készült szexvideók nyilvánosságra hozatalának ügye hosszabb kitérő után jutott bírósági szakaszba, április közepén a Veszprémi Járásbíróságon kezdődött meg az „Ördög ügyvédje”-per tárgyalása. Az ügyészség a Demokratikus Koalíció szombathelyi politikusát, Czeglédy Csabát vádolta meg a Borkaiékról készült felvételek nyilvánosságra hozásával, ám a politikus állítja, nem ő állt a 2019-es önkormányzati választás előtt megjelent blog mögött.

Veszprémben az első tárgyalási napon derült ki, hogy egy harmadik büntetőeljárás is indult: az egyik beidézett tanút nemrég meggyanúsították kerítéssel. A Büntető törvénykönyv szerint, aki haszonszerzés céljából valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, üzletszerű kerítés esetén pedig kettőtől nyolc évig terjedő lehet a szabadságvesztés.

A Nemzeti Nyomozó Iroda négy rendbeli kerítéssel gyanúsította meg a nőt, aki a rendőrök szerint a közvetítő, H. Zoltán útmutatását követve a saját autójával vitt az Adriára négy lányt. A nyomozók szerint mind az öten eleve üzletszerű szexre készültek, amikor vállalták az utat. Az eljárás alá vont nő nem azonos a botrány és miatt elhíresült ikerpár tagjaival, de maga is ott volt a jachton, és részt vett az orgián.

A Győri Járásbíróságon az ikerpár egyik tagja volt a zsarolási ügy hat vádlottja közül az egyetlen, aki lemondott a tárgyalásról, beismerő vallomást tett. A bíróság személyes adattal visszaélés miatt 1,5 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta.

A lap úgy tudja, Borkai Zsolt ügyvédje, aki szintén részt vett a jachtozáson, korábban azt állította, hogy a férfiakból álló társaság nem szexuális szolgáltatásokra rendelt lányokat a 2018. május 22-én indult hajóútra. Rákosfalvy Zoltán szerint hostesseket kerestek, akiknek az lett volna a feladata, hogy beszélgessenek a vendégekkel, és gondoskodjanak az étel-ital pótlásáról. Rákosfalvy a veszprémi bírósági tárgyaláson is „hostess lányok” beszervezéséről beszélt, akiket egy „rendezvényszervezőtől” kértek az eseményhez. Az ügyvéd elmondása szerint csak amikor a vitorlás fedélzetén beindult buli, tapasztalták, hogy a lányok szexuális szolgálatatásokat is felajánlottak, amit néhány résztvevő el is fogadott.

A rendőrség szerint a nemrég meggyanúsított nő vette át a lányok beszervezésért és a munkájukért kialkudott pénzt. Borkai Zsolték összesen 5500 eurót, 2018-as árfolyamon nagyjából 1,8 millió forintot fizettek ki egynapos ottlétükért. A vitorlást Borkaiék hattagú férfitársasága bérelte ki, ám mivel csak hárman éltek a szexuális szolgáltatásokkal, a pénzt hárman - Borkai, Rákosfalvy és egy harmadik vállalkozó - dobták össze.

A nők egy éjszaka után távoztak, teljes összegből 800–1000 euró jutott nekik fejenként, az 5500 euró fennmaradó része a közvetítő, H. Zoltán díjazása volt. Ő volt a kerítés miatt indult eljárás másik gyanúsítottja.

Címlapkép: Borkai Zsolt, volt győri polgármester. Fotó: MTI/Krizsán Csaba