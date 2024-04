Két ember is repült a volt brazil elnök miatt?

Legalább két helyi alkalmazottját bocsátotta el a brazíliai magyar nagykövetség, miután a nemzetközi sajtó hírül leleplezte, hogy Brazília 2022-ben megbukott elnöke, Jair Bolsonaro két napot töltött el az épületében, azután, hogy a bíróság elrendelte útlevelének visszavonását – vette észre Magyar Hang a brazil CNN hírét.

A botrányt megelőzte, hogy február 8-án Bolsonaro pár korábbi segítőjét letartóztatták.

A vád ellenük az, hogy államcsínyt készítettek elő, miután elbukta a 2022-es választásokat. Bolsonaro útlevelét azért vonták be, nehogy megszökjön az országból. Vele szemben a legsúlyosabb vád az, hogy minisztereivel a bukott választás után a hatalom megtartásán szervezkedett. Pár nappal később Bolosnaro a magyar nagykövetségen kapott menedéket.

A nemzetközi botrányt a New York Times robbantotta ki, amely közzétette a nagykövetség biztonsági kameráinak felvételeit. Ezeken az látható, hogy négy nappal Bolsonaro segítőinek letartóztatása után a volt brazil elnök kocsija megérkezett a magyar nagykövetség kapuja elé, majd a volt elnököt Halmai Miklós magyar nagykövet várta az udvaron. Az épületbe szinte teljesen üres volt, mert a brazil alkalmazottak szabadságon voltak, csak magyarok dolgoztak. A kocsiból kiszálló Bolsonarot és a két testőrét Halmai kísérte. Egy nappal később egy negyedik férfi is feltűnt a színen táskával a kezében, akit Bolsonaro testőre vezette be a lakosztályba, majd fél óra múlva távozott.

Az eseményről szóló híradások után a brazil külügyminisztérium bekérette a magyar nagykövetet, aki Bolsonaroval azonosan azt a magyarázatot adta a kétnapos tartózkodás céljáról, hogy megvitassák a két ország kapcsolatát. A gyakorlatban azonban eléggé szokatlan ilyen tárgyalásokat folytatni egy olyan bukott állami vezetővel, aki ellen büntetőeljárás zajlik.

Bolsonaro egyébként 2022-ben járt Magyarországon, Szijjártó Péter pedig azzal kedveskedett az akkori brazil rezsimnek, hogy megkérdezte, a magyar kormány hogyan tudna segíteni Bolsonaro újraválasztásában.

Mindenesetre a brazil külügyminisztérium az esetet Brazília belügyének nyilvánította, s azt is leszögezte, hogy a nyomozást a brazil rendőrség és igazságszolgáltatás folytatja le.

A CNN azt is megtudta, a magyar nagykövetség anélkül döntött az elbocsátásokról, hogy bizonyítani tudta volna a kirugott alkalmazottak részvételét a leleplező videók terjesztésében. Az amerikai hírcsatorna megkereste Halmai Miklós nagykövetet, akitől interjút is kért, azonban a többszöri megkeresésük ellenére sem érkezett tőle válasz.

(Címlapkép: Jair Bolsonaro bukott brazil elnök a CPAC konferencián, ahol Orbán Viktor is részt vett. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)