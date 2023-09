Kezdetét vette a tanévnyitó oktatási demonstráció, ahol plenáris ülést is tartanak

Elkezdődött az a szeptember 1-re időzített, – a két hét múlva esedékes Demokrácia napi tüntetésre való – felkészítő demonstráció, amelyet az Egységes Diákfront (EDF), a Civil Bázis és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szervezett. A ma 16 órától a Kossuth térre meghirdetett tiltakozást Országos Tanévnyitó névvel illetik, ami nem véletlen, mivel a szervezők a szokványostól némileg eltérő menetrendet harangoztak be.

Az interaktív tevékenységektől a tanszergyűjtésen át tematikus vitával is készülnek a jelenlévők számára. A demonstráció során fő programként plenáris ülést is rendeznek, amikor is több szervezet és szakember felszólalásaira kerül sor, majd lehetőség nyílik közönségkérdésekre, illetve végül nyitott beszélgetésre egyaránt. Az egyik fontos témát a pedagógusokat érintő státusztörvény körüli viták jelentik majd.

Az eseményt a megnyitó után egy plenáris üléssel kezdjük, amely teret ad az oktatásról folyó dialógusnak. Az országjárás tapasztalatainak fényében a meghívottakkal a gondolatok, érdekek egyesítésére fog sor kerülni

– olvasható a hivatalos Facebook-esemény leírásában, melyben rögzítik, a demokrácia alapja a vélemények megosztása.

A Civil Bázis a szóban forgó eseményhez azt írta:

Ma megmutatjuk, milyennek kellene lennie egy tisztességes, demokratikus, valóban a népképviseletről szóló parlamenti plenáris ülésnek, ahol a képviselők röviden elmondják a megalapozott véleményüket arról, melyek azok a problémák a közoktatásban, amelyek rombolják az egész társadalmat, és melyek azok a témák, amelyek tarthatatlanok.

A hivatalos eseményben arra is kitérnek, hogy az Országos Közös Akarat (OKA) 3+1 pontjáról indítanak beszélgetést, ezek pedig az alábbiak:

1. A sztrájk alapjog!

2. Azonnali 50 százalékos béremelést a pedagógusoknak!

3. Új Nemzeti Alaptantervet! Esélyteremtő oktatást és elavult NAT helyett hasznos tudást!

+1: Le a Bosszútörvénnyel!

A közösségi médiában meghirdetett Országos Tanévnyitóra mostanáig közel hétezren jelezték részvételi szándékukat.

Az Egységes Diákfront nemrég azt jelezte, hogy az esemény hivatalos megnyitója 17 órakor lesz, és a közzétett történetük alapján már javában készülnek.

(Címlapkép és fotó: Facebook)