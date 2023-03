Kezdődik! - A köztévé a Mézga családdal kapcsolta össze a transznemű iskolai lövöldözőt

A szubliminális üzenetek a tudat számára érzékelhetetlen információk, amik azonban hatással vannak viselkedésünkre. A szubliminális olyan észlelés, amikor az inger olyan rövid ideig vagy olyan kis intenzitással jelenik meg, hogy az a tudatosság küszöbe alatt marad.

Ezt fontos tudni, mielőtt rátérünk a közmédia reggeli próbálkozására.

Most már mindenki számára ismert, hogy transznemű volt az a gyilkos, aki egy amerikai keresztény iskolában hat emberrel végzett, köztük három diákkal is. John Drake, Nashville rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy a támadó otthonában búcsúüzenetet találtak, valamint az iskola részletes térképeit, amelyeken a nő felvázolta a bűncselekmény végrehajtását. A 28 éves Audrey Hale magát transznemű nőként határozta meg, és korábban az iskolába járt – közölte a rendőrségi vezető, aki arról is beszámolt, hogy a tettes a templommal egybeépült iskolaépületbe egy oldalajtón keresztül jutott be. Már a földszinten tüzet nyitott, majd az emelet felé vette az irányt, ahol a néhány percen belül kiérkező rendőrök lelőtték – mondta.

Sajnos az esély óriási, hogy ne az áldozatokról, hanem a gyilkosról emlékezzenek meg a híradások. Főleg akkor, ha a nemi identitás kérdése a központi politika egyik fontos legfontosabb kérdése, s amelyre hivatkozva folyamatos kampányüzemmódban és megosztottságban tartják a nyilvánosságot. Magyarország pont ilyen hely. A kereszténységre és a gender kérdésekre hivatkozni idehaza fontos identitáskérdés, így fontosak lehetnek a szubliminális üzenetek.

S lám! A köztévé a Hírek + nevű kis bárgyú műsorát ma reggel ezzel az idézettel kezdte:

"Néha légy bolond egy kicsikét",

majd megemlékeztek a Mézga családról. Csakhogy a háttérben mutatott képen valamiért tisztán olvasható volt az is, hogy "Videón, ahogy betör az épületbe a hat embert meggyilkoló transznemű lövöldöző".

Észre sem vesszük, de látjuk a lényeget, még ha nem is akarjuk.

Amúgy innen csak bízhatunk abban, hogy ezt a szörnyű tragédiát nem fogják felhasználni politikusok az identitásvitájukban.